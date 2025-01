Gli ospiti della puntata di oggi, domenica 26 gennaio 2025, di Domenica In, in onda dalle 14:00 alle 17:10 con la conduzione di Mara Venier per il settimo anno consecutivo (e la sedicesima edizione in complesso) compongono, come sempre, un panorama variegato.

Anche questa settimana, il programma prevede numerosi ospiti, tra momenti dedicati all’attualità e altri al mondo dello show-biz. Non mancano le interviste di Mara Venier ai personaggi del mondo dello spettacolo: attori, conduttori televisivi e cantanti, pronti a raccontarsi tra confessioni e momenti di divertimento.

Il programma, in onda in diretta dagli Studi Rai Fabrizio Frizzi, a Roma, può vantare anche la presenza di una band, composta da otto elementi e diretta da Maestro Stefano Magnanensi, ma anche da un corpo di ballo composto da otto ballerini e ballerine. La regia è di Duccio Forzano.

Domenica In, ospiti oggi 26 gennaio 2025

Omaggio a Gianni Morandi

La puntata si apre con un ampio spazio dedicato a Gianni Morandi, che oltre a raccontare i momenti più importanti della sua straordinaria carriera si esibirà in studio con la chitarra accennando ad alcuni suoi successi come “C’era un ragazzo”, “Scende la poggia” e “Banane e lampone”, per poi esibirsi con il nuovo singolo “L’attrazione’, scritta per lui da Jovanotti.

Teatro con Paola Minaccioni e Pierpaolo Pretelli

Paola Minaccioni interviene per presentare il suo nuovo spettacolo teatrale ’Elena, la matta’, tratto da una storia vera, con il quale è attualmente in tour nei teatri di tutta Italia. Pierpaolo Pretelli racconterà l’emozione di essere diventato papà del piccolo Kian, nato due settimane fa dalla compagna Giulia Salemi, prima di esibirsi in studio con alcuni ballerini in un numero tratto dallo spettacolo ‘Rocky – The Musical’.

La beatificazione di Carlo Acutis

L’arcivescovo di Assisi, Mons. Domenico Sorrentino, partecipa al programma per parlare dell’ormai prossima beatificazione di Carlo Acutis.

Domenica In su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere Domenica In tramite lo streaming su RaiPlay, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.