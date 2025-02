Domenica In, ospiti oggi 2 febbraio 2025: l’attesa per Sanremo e la figlia di Lucia Bosè

Gli ospiti della puntata di oggi, domenica 2 febbraio 2025, di Domenica In, in onda dalle 14:00 alle 17:10 con la conduzione di Mara Venier per il settimo anno consecutivo (e la sedicesima edizione in complesso) compongono, come sempre, un panorama variegato.

Anche questa settimana, il programma prevede numerosi ospiti, tra momenti dedicati all’attualità e altri al mondo dello show-biz. Non mancano le interviste di Mara Venier ai personaggi del mondo dello spettacolo: attori, conduttori televisivi e cantanti, pronti a raccontarsi tra confessioni e momenti di divertimento.

Il programma, in onda in diretta dagli Studi Rai Fabrizio Frizzi, a Roma, può vantare anche la presenza di una band, composta da otto elementi e diretta da Maestro Stefano Magnanensi, ma anche da un corpo di ballo composto da otto ballerini e ballerine. La regia è di Duccio Forzano.

Domenica In, ospiti oggi 2 febbraio 2025

L’attesa del Festival di Sanremo

La puntata si aprirà con un talk sulla storia del Festival di Sanremo, con alcuni protagonisti delle passate edizioni che si esibiranno con le loro canzoni presentate durante la nota kermesse: Bobby Solo, Donatella Rettore, Nicola Di Bari, Marina Occhiena, Mal, Pierdavide Carone, Antonella Bucci, Francesca Alotta e Alessandro Canino; in studio presenti anche Marino Bartoletti ed Alba Parietti, in qualità di opinionisti.

La figlia di Lucia Bosè e Michele Guardì

Lucia Dominguin, figlia dell’indimenticabile Lucia Bosè e del torero Luis Miguel Dominguin, racconterà la storia della sua famiglia e del bellissimo rapporto che la lega ai fratelli Miguel Bosè e Paola Dominguin; con lei anche il musicista e cantautore Giovanni Nuti che si esibirà con il brano “La canzone di Bimba”, dedicata alla figlia di Lucia, Bimba Dominguin, venuta a mancare a soli 41 anni. Michele Guardì interverrà per presentare il libro di poesie e racconti “Gisimunnu e altre croniche di Castroianni”.

Domenica In su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere Domenica In tramite lo streaming su RaiPlay, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.