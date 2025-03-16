Gli ospiti della puntata di oggi, domenica 16 marzo 2025, di Domenica In, in onda dalle 14:00 alle 17:10 con la conduzione di Mara Venier per il settimo anno consecutivo (e la sedicesima edizione in complesso) compongono, come sempre, un panorama variegato.

Anche questa settimana, il programma prevede numerosi ospiti, tra momenti dedicati all’attualità e altri al mondo dello show-biz. Non mancano le interviste di Mara Venier ai personaggi del mondo dello spettacolo: attori, conduttori televisivi e cantanti, pronti a raccontarsi tra confessioni e momenti di divertimento.

Il programma, in onda in diretta dagli Studi Rai Fabrizio Frizzi, a Roma, può vantare anche la presenza di una band, composta da otto elementi e diretta da Maestro Stefano Magnanensi, ma anche da un corpo di ballo composto da otto ballerini e ballerine. La regia è di Duccio Forzano.

Domenica In, ospiti oggi 16 marzo 2025

Gli 80 anni di Bobby Solo

Il programma festeggia gli ottant’anni di Bobby Solo. In studio, verrà ripercorsa la sua lunga carriera, e non mancheranno sorprese ed esibizioni live di alcuni successi come “Una lacrima sul viso”, oltre a un omaggio ad Elvis Presley con il brano “Hound Dog”.

Tanta musica con Sandro Giacobbe, i Coma Cose e Le Orme

Sul fronte della musica, presenti anche Sandro Giacobbe, che interverrà in compagnia della moglie Marina Peroni, per raccontare la sua battaglia contro la malattia che lo ha colpito qualche tempo fa, oltre ad esibirsi con alcuni suoi successi come “Signora mia” e “Sarà la nostalgia”, e i Coma Cose che si esibiranno con il brano “Cuoricini”, classificatosi al decimo posto al Festival di Sanremo 2025. In finale di puntata, Le Orme, storica band degli ’60 e ’70 che presenterà l’evento “Le Orme plays Venice” e si esibirà con i brani “Amico di ieri” e “Acqua di Luna”. Con loro anche il cantante Luca Minnelli.

Christopher Lambert e Rocco Papaleo

Arriverà poi in studio l’attore Christopher Lambert, attualmente in Italia per presentare il suo nuovo film “Eyes Everywhere”, per la regia di Simona Calo. E ancora, l’attore Rocco Papaleo, presenterà l’ultimo film che lo vede protagonista “U.S. Palmese” per la regia dei Manetti Bros. ed al cinema dal prossimo 20 marzo.

Il cast di Mare Fuori 5

Per i numerosi fan di Mare Fuori, inoltre, in studio alcuni protagonisti della quinta stagione in onda su Raidue dal prossimo 26 marzo: da Vincenzo Ferrera (l’educatore Beppe) a Maria Esposito (Rosa Ricci), fino a Giuseppe Pirozzi (Micciarella) e Artem (Pino o’ Pazzo).

Domenica In su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere Domenica In tramite lo streaming su RaiPlay, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.