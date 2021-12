Sarà Lino Banfi, secondo quanto apprende TvBlog, il super ospite della puntata di domani di Domenica In, come sempre condotta da Mara Venier.

L’attore sarà in studio insieme alla figlia Rosanna, con la quale ha fatto coppia una settimana fa a Ballando con le stelle.

Nel corso della puntata di Domenica In, che sette giorni fa per la prima volta in questa stagione ha vinto la sfida degli ascolti con Amici di Maria De Filippi, ci sarà spazio anche per un altro big della televisione Italiana. In collegamento con la Venier, infatti, ci sarà Carlo Conti. Sarà l’occasione per lanciare la finale dello Zecchino d’oro, in onda proprio alla fine di Domenica In (l’anno scorso la Venier aveva affiancato Conti).

Confermata anche questa domenica la presenza dell’ex gieffino Pierpaolo Pretelli, che animerà con l’orchestra il momento giocoso de Il Musichiere.

Inoltre, nella puntata di domani di Domenica in è prevista una intensa intervista a Francesca Neri. L’attrice di recente ha raccontato di essere alle prese con una malattia rara, la cistite interstiziale.

Dunque, appuntamento per domani pomeriggio, alle ore 14.00 su Rai1, per una nuova domenica insieme a zia Mara Venier.