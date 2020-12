Domenica in e gli ospiti della diciassettesima puntata

La diciassettesima puntata di Domenica in, prevista per domenica 3 gennaio alle ore 14 in diretta dagli studi Rai del Nomentano in Roma avrà prima tutto l’ospite più importante e più atteso da tutti e non solo dall’affezionato pubblico di Domenica in, ovvero il 2021. Un paio di giorni prima sarà nato l’anno nuovo che prende il posto di questo maledettissimo 2020 e Mara Venier, la padrona di casa dell’appuntamento televisivo più familiare di Rai1 darà il benvenuto al nuovo anno con tutta una schiera di amici che l’andranno a trovare e con lei terranno compagnia al grande pubblico della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo.

Andiamo a scandagliare i nomi appuntanti sull’agenda di Mara che animeranno la puntata numero 17 di Domenica partendo da un vecchi amico di Mara e del pubblico del pomeriggio del giorno di festa di Rai1, ovvero Roby Facchinetti. Con lui un momento musicale del programma, ma anche una chiacchierata su quel che è stato di questo 2020 che è stato bastardo anche con i Pooh avendo portato via Stefano D’Orazio. Ma fra gli altri ospiti della prossima puntata di Domenica in anche una attrice che è diventata ormai una di casa nel programma di Mara, ovvero Giovanna Ralli e poi ancora il vice Ministro della Salute Pierpaolo Sileri, l’attrice Cristiana Capotondi, la conduttrice ed opinionista televisiva Alba Parietti.

Momento immancabile per la prima puntata dell’anno sarà quello dedicato all’Oroscopo del 2021 con l’astrologo Paolo Fox con in studio delle celebrità, ognuna rappresentante di un segno zodiacale. Fra i vip confermati per questo spazio siamo in grado di segnalarvi il regista cinematografico Ferzan Özpetek, Giovanna Botteri, Guillermo Mariotto.

Insomma una puntata molto friccicarella quella di domenica 3 gennaio 2021, per la trasmissione numero diciassette della stagione 2020-2021 di Domenica in, prevista come sempre subito dopo l’edizione delle ore 13:30 del Tg1 con Mara Venier, ovviamente dalle frequenze della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo.