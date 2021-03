Torna puntuale nel calendario della televisione italiana l’appuntamento con il principale varietà del pomeriggio del giorno di festa diretto e condotto da Mara Venier. Domenica in torna con una puntata nuova di zecca dopo l’emissione di domenica scorsa che ha ottenuto, come sempre del resto, un ottimo riscontro in termini di ascolto grazie al sapiente dosaggio di ingredienti nella scaletta messa a punto dal gruppo di lavoro dello show del pomeriggio del giorno di festa della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo.

Domenica 21 marzo a partire dalle ore 14 andrà in onda la ventottesima puntata di questa edizione di Domenica in, anche questa volta un’emissione piena di argomenti, ospiti e anche momenti di puro svago cosi come deve essere lo show della domenica pomeriggio in onda ormai dal lontano 1976 quando Corrado per la prima volta prese un gessetto e scrisse sulla lavagna proprio il titolo del programma. Vediamo dunque nel nostro consueto appuntamento settimanale quali saranno gli ospiti che faranno visita a Mara nel suo ambito e confortevole salotto televisivo presso gli studi Rai di via Nomentana a Roma.

Iniziamo come sempre con il consueto spazio dedicato all’imperitura emergenza sanitaria da Covid 19 che da ormai più di un anno stringe il nostro paese ed il mondo intero come dentro una tenaglia. Per parlare di questo anno con questo maledetto Covid il Professor Francesco Le Foche, Giovanna Botteri, Alberto Matano e Ferzan Ozpetek. Quindi le infermiere dell’ospedale Papa Giovanni XIII di Bergamo, il sindaco di Codogno Francesco Passerini, quindi la moglie del Sottufficiale deceduto dopo aver fatto il Vaccino Astrazenica.

Per lo spazio post-Sanremo in studio il cantante Bugo, l’attrice Matilda De Angelis, i Coma Cose, Madame e Ghemon. Collegamento poi con Erminia e Luca Manfredi, moglie e figlio del grande attore romano Nino Manfredi di cui si ricorda proprio in questi giorni il centenario della sua nascita (22 marzo 1921).

Davvero tanta carne al fuoco dunque per la puntata numero ventotto di Domenica in, appuntamento dunque alle ore 14 di domenica 21 marzo 2021 naturalmente su Rai1 e naturalmente con Mara Venier.