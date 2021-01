Si sta avvicinando la penultima domenica del primo mese del 2021 e puntuale torna l’appuntamento con Domenica in, l’ormai irrinunciabile programma della domenica pomeriggio per la gran parte della platea che si sintonizza davanti alla televisione in quella fascia oraria. Presente come sempre negli studi romani di via Nomentana la regina della domenica Mara Venier che intratterrà il suo pubblico con un nuovo carico di ospiti e di argomenti.

Vediamo dunque insieme chi ci sarà domenica 24 gennaio con Mara su Rai1 a partire dalle ore 14. Si partirà con un ampio spazio dedicato gli aggiornamenti sulla situazione sanitaria nazionale legata all’emergenza Covid con il Professore Francesco Le Foche, con in collegamento il giornalista (non più iscritto all’Ordine) Vittorio Feltri. Torna ancora una volta un’amica di Mara e di Domenica in, ci riferiamo all’attrice Gina Lollobrigida e ad icona del cinema italiano se ne aggiungerà un’altra ovvero Isabella Rossellini, figlia del grande regista Roberto Rossellini.

Sempre per il mondo del cinema nostrano in studio con Mara l’attore parmigiano Franco Nero, mentre per la musica leggera sarà ospite della ventesima puntata di Domenica in il cantante Michele Bravi, di cui sarà appena reso disponibile il nuovo singolo dal titolo “Mantieni il bacio“ estratto dal suo nuovo lavoro “La geografia del buio”. Protagonista poi di una lunga chiacchierata con Mara l’attore Lino Guanciale, di cui presto partirà proprio sulla Rete 1 della Rai la nuova fiction intitolata Il commissario Ricciardi.

Fra gli ospiti di Mara poi un personaggio che di solito è molto ostico in ospitate in talk show, ancora di più sull’emittenza radiotelevisiva pubblica, parliamo del conduttore Teo Mammucari. Appuntamento dunque per tutto questo e anche altro con la puntata numero venti di Domenica in condotta da Mara Venier ed in onda domenica 24 gennaio 2021 subito dopo l’edizione delle 13:30 del Tg1, naturalmente su Rai1.