Domenica in e gli ospiti della trentesima puntata

Domenica 4 aprile, giorno di Pasqua, andrà in onda la trentesima puntata di questa stagione televisiva di Domenica in, il popolare contenitore di intrattenimento del giorno di festa della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo. Si annuncia, come consuetudine, una puntata piena di ingredienti fra informazione, attualità, intrattenimento come sempre diretti e condotti da Mara Venier.

Vediamo dunque gli ingredienti del piatto pasquale che Mara metterà sulla tavola degli italiani per il giorno di Pasqua. Si parte come sempre con lo spazio dedicato all’emergenza sanitaria da Covid-19 con due affezionati ospiti del salotto di Domenica in, ovvero il sottosegretario alla Sanità Professor Pierpaolo Sileri ed il Professor Francesco Le Foche, che faranno il punto sulla situazione odierna. Quindi video e voce a due amiche di Mara e del salotto di Domenica in, ovvero Katia Ricciarelli e Giovanna Ralli.

Tornano anche Orietta Berti e Romina Power, ma fra gli ospiti della trentesima puntata di Domenica in ci saranno anche Cristiano Malgioglio e il conduttore di Tv8 Enrico Papi. Torna poi dopo la brutta esperienza con il Covid il brillante comico ed imitatore Vincenzo De Lucia. Appuntamento dunque con tutto questo e molto altro per la puntata pasquale della stagione 2020-2021 di Domenica in come sempre diretta e condotta da Mara Venier e in onda dalle ore 14 su Rai1.