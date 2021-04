Domenica in e gli ospiti della trentatreesima puntata

Domenica 2 maggio alle ore 14 dalle frequenze della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo l’appuntamento è fissato e confermato con Mara Venier con una puntata nuova di zecca di Domenica in, il contenitore del pomeriggio di festa campione di ascolti di quella porzione del palinsesto della nostra tv. Un nuovo carico di ospiti, temi ed argomenti popoleranno il pomeriggio televisivo della Rete 1, tutti presentati come sempre dalla regina del giorno di festa, Mara Venier.

Come d’abitudine dalle colonne di TvBlog anticipiamo alcuni dei piatti che Mara servirà al proprio affezionato pubblico ed iniziamo, come d’obbligo, con lo spazio Covid che aprirà la puntata numero trentatré di questa stagione di Domenica in, spazio questo che vedrà come ospiti il Professor Pierpaolo Sileri, sotto segretario alla Sanità dell’attuale governo italiano. Interverranno inoltre in questa porzione iniziale di Domenica in il direttore del “Giornale nuovo” Alessandro Sallusti, in collegamento da Milano, quindi il cantante Albano e la giornalista Rai Giovanna Botteri.

Spazio poi ad una ampia e importante intervista alla showgirl ed attrice Ambra Angiolini, quindi per la musica un’amica di Mara e di Domenica in, ovvero Alessandra Amoroso, che oltre a sottoporsi da una intervista con Mara si esibirà con un medley dei suoi successi musicali, inoltre proporrà anche i suoi due ultimi singoli usciti da poco, ovvero “Piuma” e “Sorriso grande“.

La parte musicale della puntata del 2 maggio di Domenica in sarà completata poi da un altro amico di Mara, ovvero il cantautore Enrico Nigiotti che presenterà il suo nuovo pezzo dal titolo “Notti di luna“. Completano poi la puntata numero trentatré di Domenica in Eva Grimaldi con la sua compagna Imma Battaglia. Appuntamento dunque per tutto questo e molto altro per domenica 2 maggio a partire dalle ore 14 per una nuova puntata di Domenica in, ovviamente su Rai1, noblesse oblige!