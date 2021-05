Domenica in e gli ospiti della trentasettesima puntata

Torna domenica 23 maggio a partire dalle ore 14, subito dopo l’edizione meridiana del Tg1 l’appuntamento con Domenica in, il varietà più visto del pomeriggio del giorno di festa della televisione italiana. Anche questa settimana il programma diretto e condotto da Mara Venier torna con un nuovo carico di ospiti, temi, argomenti, situazioni, momenti di spettacolo, ma anche di informazione e di riflessione, il tutto mixato dalla insostituibile dose di empatia della padrona di casa.

Vediamo qui si TvBlog chi saranno gli ospiti che saranno protagonisti di questa nuova puntata di Domenica in, esattamente la trentasettesima e si parte come di consueto con lo spazio dedicato all’aggiornamento settimanale sulla pandemia in corso. In studio con Mara il Professor Fabrizio Ernesto Pregliasco direttore sanitario dell’istituto Galezzi di Milano. Sempre nel medesimo spazio ci sarà il Ministro per gli affari regionali Mariastella Gelmini ed in collegamento il direttore di Libero Alessandro Sallusti.

In studio poi il wedding designer, event planner, fashion designer, conduttore televisivo Enzo Miccio e si parlerà inevitabilmente di matrimoni, recentemente “regolamentati” dal Governo della nostra amata Repubblica. Per il mondo delle sette note ci saranno in studio con Mara il cantante ed interprete Albano con sua figliola Jasmine. Sempre per la musica in studio il leader del gruppo dei Negramaro Giuliano Sangiorgi.

Spazio poi al cinema con Pierfrancesco Favino in studio per parlare del suo film dal titolo “Il traditore” per la regia di Marco Bellocchio, in cui interpreta la parte di Tommaso Buscetta. Congiuntamente in studio con Mara ci sarà Maria Falcone, sorella del magistrato Giovanni Falcone, che fu barbaramente ucciso insieme alla sua scorta nella tristemente nota strage di Capaci, avvenuta il 23 maggio 1992 sull’autostrada sicula A29.

Chiusura di puntata con il bello e impossibile dell’informazione culturale televisiva nostrana Alberto Angela, che parlerà di se stesso, del padre e dei suoi futuri impegni televisivi partendo dalla ripresa di Ulisse sulla Rete 1.

Appuntamento dunque per tutto questo domenica 23 maggio a partire dalle ore 14 per la puntata numero 37 di Domenica in, come sempre diretta e condotta da Mara Venier, subito dopo l’edizione delle ore 13:30 del Tg1 di Giuseppe Carboni, sempre più traballante su quell’ambitissima poltrona da direttore del più vecchio telegiornale della televisione italiana.