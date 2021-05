Domenica in e gli ospiti della trentaseiesima puntata

Domenica 16 maggio puntuale alle ore 14 dalle frequenze della prima rete della televisione pubblica torna Mara Venier per tenere compagnia al suo affezionato pubblico per un intero pomeriggio nello scatolone televisivo chiamato “Domenica in“. Tanti ospiti, tanti argomenti, alti e bassi, per tre e passa ore di intrattenimento con un occhio anche alla attualità più stretta, come la vita di tutti i giorni ci insegna.

Non può mancare quindi a questo proposito lo spazio Covid che apre da tante settimane gli appuntamenti domenicali di Domenica in. Anche questa settimana Mara ospita nel suo studio e anche in collegamento persone competenti e gente del mondo dello spettacolo per discutere di quella che è stata ed è purtroppo tuttora un elemento negativo della nostra vita: il Covid. Vediamo dunque gli ospiti di questa settimana a partire da un ormai habitué di questo programma ovvero il sottosegretario al Ministero della salute Pierpaolo Sileri, insieme con lui il Professor Francesco Vaia. In collegamento da Milano l’ormai ex direttore del Giornale Alessandro Sallusti ed ora direttore di Libero e la giornalista Rai Giovanna Botteri. Sempre in questo spazio, in collegamento, il cantante Peppino Di Capri.

Si parlerà poi del caso di cronaca che vede protagonista Denise Pipitone, in studio per discutere di questo il conduttore della Vita in diretta Alberto Matano ed in collegamento il legale di Piera Maggio, avvocato Giacomo Frazzitta. Spazio poi alla celebrazione dell’attrice Sandra Milo, fresca vincitrice del premio David di Donatello alla carriera.

Quindi per la musica in studio Ermal Meta che canterà il suo nuovo singolo dal titolo “Uno”.

Nel corso della nuova puntata di Domenica in ci sarà poi un lungo spazio dedicato a Francesco Nuti, che da poco ha festeggiato il suo compleanno. In studio per festeggiare l’attore e regista toscano ci sarà la figlia Ginevra Nuti e la sua mamma Annamaria Malipiero, che è stata per otto anni compagna di Francesco. Sempre in questo spazio dedicato a Francesco Nuti ci saranno molti amici dello sfortunato attore e regista fiorentino, sia in collegamento che per video messaggio, fra questi il cantautore Marco Masini. Sempre per la musica poi spazio al cantante spagnolo Alvaro Soler che canterà il suo ultimo singolo dal titolo “Magia”.

Davvero tanta quindi la carne al fuoco per la trentaseiesima puntata di Domenica in che vedrà la luce a partire dalle ore 14 di domenica 16 maggio 2021 ovviamente con la conduzione e direzione artistica di Mara Venier.