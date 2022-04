Domenica in e gli ospiti della trentaduesima puntata

Si avvicina a grandi passi la prossima domenica, vigilia della Festa del 25 aprile, anniversario della liberazione e San Marco evangelista e con essa si avvicina l’appuntamento irrinunciabile, per la maggior parte del pubblico televisivo del pomeriggio del giorno di festa con Domenica in, il contenitore a tutto intrattenimento diretto e condotto da Mara Venier dalle ore 14, subito dopo l’edizione meridiana del Tg1, ovviamente su Rai1.

Come nostra consuetudine vi diamo alcune anticipazioni sulle pietanze che zia Mara sta preparando in questi giorni nella sua attrezzatissima cucina, prelibatezze che presenterà al suo adorato pubblico domenica pomeriggio. Si parte con lo spazio “A grande richiesta” con Mirko Casadei e la sua orchestra insieme a cinque coppie di ballerini di liscio.

Spazio poi all’ingresso in studio di Raoul Bova, da poco entrato nel cast di Don Matteo nel ruolo di Don Massimo e protagonista di una imperdibile intervista con Mara. Spazio cucina con lo chef Gennaro Esposito per il “Menu della domenica“, quindi arrivano in studio gli attori Salvatore Esposito e Greta Scarano per il film “La cena perfetta“. Ospite poi a Domenica in Paolo Ruffini con tre giovani attori dello spettacolo “Up & Down“.

Torna poi a Domenica in a poche settimane dalla sua ultima presenza nello studio dello show del pomeriggio del giorno di festa di Rai1 Tommaso Paradiso, questa volta non nelle vesti di cantante, parlerà infatti del suo primo film da regista “Sulle nuvole” con Marco Bocci e Barbara Ronchi. In studio poi il professore Massimo Galli per parlare del suo libro “Gallipedia“, libro in cui parla della sua vita e del suo lavoro di ricercatore. Vedremo poi Shel Shapiro con alcune immagini del suo concerto nelle Marche, precisamente a Cagli, vicino ad Urbino, questo per testimoniare il fatto che gli spettacoli e i concerti stanno ricominciando a girare l’Italia dopo il lungo periodo di inattività dovuto alla pandemia.

Gran finale poi con l’orchestra spettacolo di Mirko Casadei. Puntata molto ricca dunque anche la prossima di Domenica in, appuntamento dunque dalle ore 14 del 24 aprile in diretta su Rai1 con Mara Venier e tutto il suo cast di ospiti.