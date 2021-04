Domenica in e gli ospiti della trentaduesima puntata

Prosegue la cavalcata nell’etere televisivo dell’appuntamento principe della domenica pomeriggio televisiva italiana. Puntuale torna Domenica in dai teleschermi di Rai1 anche domenica prossima, 18 aprile 2021 con un nuovo carico di ospiti e di argomenti per tenere compagnia all’affezionato pubblico di Rai1 che ha fatto di Mara Venier la propria madrina. Eccoci dunque ad anticipare il menù che donna Mara, da abile cuoca quale è, proporrà ai suoi fans.

Partiamo dal consueto spazio dedicato agli aggiornamenti sulla pandemia in corso e per parlare di questo ospite di Mara il direttore sanitario dello Spallazani Professor Francesco Vaia, quindi collegato il Professor Matteo Bassetti. Due esperti di primo piano per dare tutti gli aggiornamenti da sapere rispetto alla situazione sanitaria legata all’epidemia da Covid-19.

Sempre per lo spazio Covid in collegamento il direttore del Giornale di Milano Alessandro Sallusti, la cantante veneta Donatella Rettore e l’assessore alla salute della Regione Lombardia Letizia Moratti. Ospite poi di Mara l’attrice Sabrina Ferilli e per la musica i Coma Cose.

Ma il mondo della musica sarà anche rappresentato da una delle band storiche della nostra musica leggera che ha mietuto tantissimi successi nella loro lunghissima carriera, ovvero i mitici Ricchi e poveri.

Appuntamento dunque per tutto questo e molto altro per la puntata numero trentadue di Domenica in, in onda domenica 18 aprile partire dalle ore 14 come sempre su Rai1 e come sempre con Mara Venier.