La leggenda dell’amore eterno. L’amore, già, il motore vero della vita. L’amore qualcosa che va oltre l’esistenza terrena e che aggancia il cuore al cervello e che fa muovere i meccanismi dell’esistenza dell’essere umano. Leggenda non perchè non ha avuto prove concrete e tangibili della sua esistenza ripetuta nella vita di tutti i giorni, tutt’altro, leggenda perchè è il soggetto, palese o sottinteso, della rotazione dell’essere umano sul pianeta Terra. Qualcosa che resta, sempre e comunque, a dispetto delle circostanze che ci capitano e che vorrebbero in qualche modo inquinarlo. Un racconto, una versione dei fatti, una interpretazione leggera e consistente allo stesso tempo, intrisa di una delicatezza sorprendente è contenuta nella nuova canzone di Shel Shapiro “La leggenda dell’amore eterno” che abbiamo avuto il piacere di ascoltare in anteprima e che tutto il pubblico potrà sentire domenica 12 dicembre nel corso della puntata numero tredici di Domenica in.

Mara Venier infatti ospiterà Shel Shapiro che presenterà in anteprima al pubblico questa nuova canzone, insieme al video che accompagnerà il suo lancio in cui c’è anche Mara. Un momento dunque da non perdere questo per rivedere e risentire l’arte, la sensibilità e la bravura di un personaggio come Shel Shapiro, cui la vita non ha dato tutto quello che probabilmente meritava. Nella puntata di domenica 12 dicembre di Domenica in poi ci sarà il ritorno di Gina Lollobrigida, accompagnata stavolta in studio dal suo avvocato Antonio Ingroia, per importanti e nuovi sviluppi della sua vicenda privata.

Immancabile poi l’appuntamento con il talk su Ballando con le stelle, con ospiti in studio Aldo Cazzullo, Pierluigi Diaco, Alba Parietti, Valeria Fabrizi e tanti altri protagonisti del programma dl sabato sera di Rai1. In studio poi con Mara per una lunga intervista il cantante, attore e fantasista partenopeo Massimo Ranieri, quindi per presentare il film 7 Donne e un mistero, ci saranno Ornella Vanoni, Luisa Ranieri, Margherita Buy, Micaela Ramazzotti, Diana Del Bufalo e Sabrina Impacciatore, poi tutte loro protagoniste dell’immortale gioco del Musichiere.

Tutto questo e molto altro nella puntata numero tredici di Domenica in con Mara Venier che poi al termine del programma del pomeriggio del giorno di festa di Rai1 darà appuntamento alla prima serata sempre sulla rete ammiraglia del servizio pubblico radiotelevisivo per il consueto appuntamento annuale sulle reti Rai con la maratona televisiva del Telethon 2021 in cui tornerà come ospite Shel Shapiro.