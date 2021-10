Domenica in con Mara Venier, ecco ospiti e menu della terza puntata 

AGGIORNAMENTO, ECCO GLI ALTRI OSPITI DELLA TERZA PUNTATA DI DOMENICA IN

Eccoci in grado di darvi il menu completo della terza puntata di Domenica in. Dopo avervi dato in anteprima l’arrivo delle gemelle Kessler nella puntata del 3 ottobre dello storico varietà del pomeriggio del giorno di festa siamo in grado ora di dirvi quali saranno gli altri ospiti della trasmissione diretta e condotta da Mara Venier. Per festeggiare le gemelle Kessler ci saranno Vincenzo Mollica, Pino Strabioli, Fabio Canino e Pupo che si esibirà con le più famose gemelle della Tv in un momento musicale sulle note di “La notte è piccola” e “Da da um pa”. Momento della cucina con Gianfranco Vissani e la ricetta della “carbonara”. Per il mondo del cinema ospite in studio di Mara l’attrice Claudia Gerini, protagonista del lungometraggio “La giostra“. Per il mondo dello sport ospiti di Mara Vito Dell’Aquila (Medaglia d’Oro Taekwondo di Tokyo 2020) e Monica Contraffatto (Atleta Paralimpica medaglia di bronzo 100 metri Olimpiadi Paralimpiche di Tokyo 2020). In studio poi direttamente da Tale e quale show Alba Parietti e Cristiano Malgioglio. Sempre per il mondo della musica in studio Tekemaya che si esibirà sulle note della canzone di Patty Pravo “Pazza idea“. Chiude poi la lista degli ospiti della terza puntata di Domenica in Walter Nudo che parlerà del suo libro “La vita accade per te”.

La terza puntata di Domenica in si aprirà però con un omaggio all’inventore di questo programma Corrado. Era infatti il 3 ottobre 1976 quando in diretta dallo studio 5 di Roma andò in onda la primissima puntata di questo fortunato programma che ancora oggi resiste nell’ormai completamente stravolto, rispetto a quel 1976, panorama televisivo nostrano.

Le gemelle Kessler alla terza puntata di Domenica in

Due icone, due personaggi che hanno fatto la storia della televisione d’intrattenimento del nostro paese. Se Mike Bongiorno ha fatto acquistare agli italiani gli apparecchi televisivi, Alice ed Ellen Kessler i medesimi italiani li hanno fatti sognare, attraverso le loro bellissime gambe, anche se coperte da pesanti calze scure di nylon come alcuni dirigenti della televisione pubblica di quegli anni avevano ordinato di indossare. Se Rai1 è alla ricerca del suo pubblico per soddisfarlo al meglio ospiti migliori non poteva decidere di invitare per la terza puntata di Domenica in che andrà in onda, come consuetudine, dalle ore 14 della prima domenica di ottobre. Già perchè ospiti della prossima emissione del popolare varietà del pomeriggio del giorno di festa saranno le gemelle Kessler, indimenticate protagoniste di tanta televisione fra gli anni sessanta e gli anni ottanta.

Notate dal mitico Antonello Falqui a Parigi, Alice ed Ellen Kessler vengono portate in Italia dal celebre regista televisivo, che le ingaggia per Giardino d’inverno, varietà di grande successo della Rai, era il gennaio del 1961. Alice ed Ellen erano nate 25 anni prima a Nerchau, cittadina della Sassonia, facente parte della Repubblica Democratica Tedesca. Frequentano fin da bambine la scuola di danza, che diventa con il tempo oltre che la loro grande passione, anche il loro lavoro. Fuggite dalla RDT si rifugiano nella Germania occidentale e poi successivamente vanno a lavorare al Lido di Parigi, fino a quando vengono appunto notate da Falqui e Sarcedote che le portano nel nostro paese.

Dopo il successo di Giardino d’inverno ecco che arrivano tante proposte per loro, sia cinematografiche che teatrali, ma per il grande pubblico le gemelle Kessler sono legate alla televisione ed in particolare al grande varietà sempre di Antonello Falqui, ovvero Studio Uno. Da li partono due dei loro più grandi successi canori: Da Da un pa e La notte è piccola. Poi arrivano altri programmi di successo: La prova del nove e Canzonissima, fino alle partecipazioni ad alcuni fra i programmi più rappresentativi nel settore dell’intrattenimento degli anni settanta come il mitico Milleluci, sempre con Falqui.

Negli anni ottanta le presenze delle due sorelle tedesche nella nostra televisione si diradano, ma c’è il tempo ancora per essere chiamate dal loro pigmalione Antonello Falqui in una edizione di Al Paradise. Lo scorso mese di agosto le gemelle Kessler hanno festeggiato gli 85 anni e siamo certi che questo importante compleanno verrà ricordato anche nella prossima puntata di Domenica in, dove la padrona di casa Mara Venier certamente le festeggerà come si deve.

Parte dunque con le gemelle Kessler la lista degli ospiti della terza puntata di Domenica in con Mara Venier.