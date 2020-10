Domenica 18 ottobre 2020 alle ore 14 torna Domenica in, il contenitore del pomeriggio del giorno di festa in onda dalle frequenze della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo. Mara Venier è pronta a tenere compagnia ai suoi affezionati telespettatori con un nuovo carico di ospiti e di argomenti pronti ad intrattenere il pubblico televisivo che ha scelto Rai1 come “dama di compagnia” della domenica pomeriggio davanti al piccolo schermo.

Vediamo dunque, nel nostro consueto appuntamento settimanale chi saranno gli ospiti presenti nello studio del centro di produzione Tv Rai di Roma. In studio con Mara il figlio di Albano Yari insieme alla fidanzata Thea e Francesca Manzini la brava imitatrice ora impegnata nello show campione di ascolti del venerdì sera di Rai1 Tale e quale condotto e diretto da Carlo Conti e che nella puntata in onda domani sera vedrà quarto giudice il bravo comico siciliano Nino Frassica.

Fra gli altri ospiti previsti per la quinta puntata della stagione 2020-2021 di Domenica in ci sarà anche Ezio Greggio che in questo periodo è stato impegnato nel suo Festival della commedia che si è svolto nei giorni scorsi presso la sua Montecarlo in attesa di tornare al timone di Striscia la notizia insieme all’amico inseparabile Enzo Iacchetti a dicembre. In studio poi con Mara anche la scienziata Ilaria Capua. Non mancherà poi il consueto appuntamento con il talk dedicato allo show del sabato sera di Rai1 Ballando con le stelle con presenti fra gli altri Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli e Alessandra Mussolini per commentare la puntata dello show diretto e condotto da Milly Carlucci andato in onda sempre su Rai1 la sera precedente.

Tutto questo e molto altro nella quinta puntata di Domenica in il cui appuntamento resta fissato per le ore 14 di domenica 18 ottobre con Mara Venier in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma dalle frequenze della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo.