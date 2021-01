Domenica in, Lapo Elkann fra gli ospiti della diciannovesima puntata

Domenica 17 gennaio a partire dalle ore 14 torna l’appuntamento settimanale con Domenica in il varietà principe della domenica pomeriggio diretto e condotto da Mara Venier che con i suoi ospiti terrà come sempre compagnia al pubblico che si vorrà sintonizzare sulle frequenze della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo italiano. Dalle frequenze del canale diretto amabilmente da Stefano Coletta vedremo dunque ancora 3 e passa ore di un programma che ha saputo sintonizzarsi con la maggior parte del pubblico che passa la domenica pomeriggio davanti alla Tv e di questi tempi sempre di più.

Vediamo dunque chi saranno gli ospiti della puntata numero diciannove di Domenica in partendo dal colpaccio di questa puntata ovvero Lapo Elkann. Il nipote dell’avvocato Agnelli sarà in studio con Mara per una lunga intervista-confessione senza filtri e ovviamente in diretta. Ma la puntata numero diciannove di Domenica in si annuncia davvero ricca di prestigiosi ospiti e non si esaurirà con la pur importante intervista con Lapo, Mara infatti ospiterà nel suo salotto televisivo anche una icona della bellezza nostrana, protagonista di tante pellicole di successo del nostro cinema: Ornella Muti.

Per parlare della sempre attuale emergenza Covid ci sarà l’intervento dell’omni commissario Domenico Arcuri, mentre per aggiornarci delle sue vicende l’attrice senza tempo e senza età, ma con sempre tante cose da raccontare Gina Lollobrigida. Per il bel canto in studio con Mara il soprano Katia Ricciarelli, mentre per il lancio della nuova fiction Mina Settembre l’attrice e cantante napoletana Serena Rossi.

Per la musica contemporanea in studio con Mara il cantante Alberto Urso. Insomma come avrete potuto notare tanti gli ingredienti nei piatti che metterà in tavola la Chef a cinque stelle Mara Venier per la nuova puntata di Domenica in, prevista come sempre dalle ore 14 in diretta dagli studi Rai di via Nomentana in Roma.