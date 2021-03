In questi giorni di fermento per il Festival di Sanremo 2021, Rai 1 ha raccolto in grembo gran parte delle sponsorizzazioni per tutte e tre le reti. La scelta è stata presa logicamente per via dell’evento più seguito dell’anno sulla rete ammiraglia, una promozione davanti a quasi 10 milioni di telespettatori è chiaramente un’occasione da non perdere, dunque si fa squadra (e giustamente).

Di tanti promo a destra e manca, qualche inciampo può capitare, così Rai 1 si è fatta prendere dall’emozione pochi minuti prima della finale della 71° edizione della kermesse. Subito dopo lo spazio del Prima Festival va in onda un breve rullo promozionale con un film in onda la prossima settimana e, a seguire, il promozionale per Domenica IN, il programma di Mara Venier che domani per la ventiseiesima puntata sarà in onda dal Teatro Ariston di Sanremo per dedicare le sue 4 ore e mezza di diretta (eccezionalmente dalle 15:35 alle 19:55) alla kermesse canora che tra poco proclamerà il suo vincitore (o la sua vincitrice).

Lo spot dura pochi secondi, giusto il tempo per dire “Domenica IN, oggi alle 15:35“. Sì, il promo dice proprio “Oggi”. Domenica IN in onda “oggi”. Di sabato? Il tempo per realizzare che quella non è una visione improvvisa, il calendario ci dice che ancora per qualche ora è sabato 6 marzo 2021. E’ stato proprio un errore di trasmissione della rete che ha mandato in onda il promo già pronto per essere trasmesso da domattina. Su twitter numerosi i commenti ironici di chi ha notato lo straniante errore che, per carità, non è nulla di male. Può succedere, ma a noi da sempre ci piace raccontare anche queste sfumature.

Va bene che Mara Venier è arrivata a Sanremo nel pomeriggio, ma vogliamo metterle tutta questa fretta di farle scendere le scale del Teatro Ariston?