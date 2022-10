“C’eravamo tanto amate” e poi? Non si capisce cosa sia accaduto, ma pare che la Zia Mara Venier e Romina Power siano apparentemente ai ferri corti. Questo traspare da una clamorosa scelta della cantante che, dopo stagioni e stagioni in cui è stata ospite (peraltro portafortuna) di Domenica IN alle prime e ultime puntate, ha deciso di diffidare la trasmissione.

Capita che Loredana Lecciso oggi è stata ospite del salotto domenicale di Rai 1 (come anticipato dal nostro puntuale Hit giorni fa). La moglie di Al Bano ha ritrovato con piacere la sua amica conduttrice e con lei ha trascorso un’abbondante ora di chiacchiere, ricordi, racconti di una vita movimentata fatta di colpi di scena, momenti felici e meno felici. Tutto bene sin qui, no? Bene.

Ad un certo punto la Lecciso si è soffermata su alcuni tratti della storia con Al Bano Carrisi, dunque sul rapporto che li lega. Alla fine di una clip che li riguarda, Loredana cita Romina Power. Solo in quel momento Mara Venier entra a gamba tesa fermando la sua ospite: “non dobbiamo nominarla altrimenti ci querelano” dice, gelando la Lecciso “Non si nomina proprio, poi vediamo“. Inizialmente non la nomina nel vero senso della parola, salvo poi lasciarsi sfuggire il nome “Preferisco non nominare Romina perchè – posso dirlo pubblicamente – siamo stati diffidati dal fare il suo nome per cui cercheremo di evitare questo“.

Ma è la chiusura che lascia pensare ad un legame che pare essersi bruscamente incrinato: “Tranquilla Romina, e tanti auguri di buon compleanno Cara” chiude la conduttrice, piuttosto stizzita.

Una svolta che ovviamente non è passata nell’indifferenza totale. I primi a reagire sono ovviamente gli utenti del web, la clip del breve annuncio di Mara ha fatto immediatamente il suo bel giro sul web cogliendo di sorpresa tutti quelli che “si son persi un passaggio“.

L’ultima ospitata di Romina Power a Domenica IN risale all’aprile 2021, dopo di che niente più. Certo la comparsa della cantante a Verissimo (casualmente nella prima puntata) dalla ‘dirimpettaia’ Silvia Toffanin ha destato molta curiosità.

Resta solo la curiosità dei tanti che ora cercano di capire qual è stato il motivo scatenante di tutto ciò. Motivo che, per adesso, rimane all’oscuro di tutti.