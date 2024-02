Domenica In, Mara Venier blocca Dargen D’Amico sui migranti. Il microfono rimane aperto e rimprovera i giornalisti: “Mi mettete in imbarazzo”

Momenti di tensione nel corso dello Speciale Sanremo 2024 di Domenica In. In realtà non c’è stato alcun battibecco, ma una Mara Venier alquanto brusca nei confronti di Dargen D’Amico.

Il cantante, arrivato in ventesima posizione nella classifica generale con Onda alta, stava spiegando a una giornalista il tema del suo brano, ovvero i viaggi della speranza nel Mediterraneo da parte dei migranti.

Il giudice di X Factor ha così esordito: “Io vengo da un Paese, l’Italia, all’interno del quale c’è sempre stata la regola dell’ospitalità e dell’accoglienza. Una volta eravamo tutti i Paesi, le porte erano aperte, i bambini se avevano fame entravano in casa e dicevano ‘Ho fame’ e nessuno chiedeva loro ‘Da dove vieni?’, ‘Ma chi è tuo papà?”, niente, gli davano da mangiare. Avevano freddo, li coprivano, no?”.

Il rapper ha proseguito: “Questo è il nostro bagaglio genetico ideale, giusto? Quindi io semplicemente nel momento in cui ascolto discorsi che si dimenticano del valore istintivo della protezione dei cuccioli, sennò non saremmo mai arrivati qui, no? Noto che c’è qualcosa che non funziona e questa cosa mi spaventa, mi preoccupa. Semplicemente cerco di comunicarlo. In questo momento credo che ci sia qualcosa che non funziona nell’istinto dell’essere umano, perché se non proteggi i bambini niente funzionerà”.

Successivamente, l’artista ha fornito un punto di vista inedito sul fenomeno migratorio, un argomento inedito per un programma del pomeriggio di Rai 1 ma che era comunque l’argomento della canzone:

“L’Italia è un Paese che si sta rimpicciolendo. Ci sono tante occasioni da prendere in considerazione. Per esempio non si parla mai del fatto che la bilancia economica dell’immigrazione è in positivo, cioè quello che gli immigrati mettono nelle nostre casse per pagare le nostre pensioni è più di quello che spendiamo per l’accoglienza. Queste sono statistiche che ogni tanto andrebbero raccontate, anche per …”

A quel punto Mara Venier lo ha interrotto: “Va bene, scusa, ma qui è una festa, ci vorrebbe troppo tempo per affrontare determinate tematiche”.

Dargen ha replicato senza scomporsi con la sua consueta ironia: “Il problema è che quando mi fanno una domanda non riesco a non rispondere. Scusami, colpa mia“.

Una Venier decisamente poco serena non ha per nulla colto l’ironia del cantante: “No, non è colpa tua. E che è molto difficile dire in tre parole tutto questo. Ci vorrebbe molto più tempo, perché sono tematiche importanti, ragazzi. Sono domande che voi fate, ragazzi (i giornalisti sul palco, ndr) alle quali bisogna rispondere in maniera dettagliata. Dobbiamo avere il tempo per affrontare tutto questo. Il tempo non ce l’abbiamo. Dobbiamo far cantare gli altri. Scusatemi”.

“Scusate“, ripete Dargen. Ma non è finita qui. La conduttrice congeda D’Amico e annuncia Clara. Peccato che sul jingle sanremese che precede l’arrivo della ragazza di Mare Fuori si senta il rimbrotto di Venier ai giornalisti (riportiamo ciò che siamo riusciti a capire): “Così mi mettete in imbarazzo a me perché non è questo …”.