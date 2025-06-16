Domenica In, la decisione su Mara Venier: due uomini e condurre

E’ ormai certo che Mara Venier resterà a condurre Domenica In, è stata lei stessa a spiegare che Angelo Meloni – il direttore Intrattenimento day time della Rai – le ha proposto di restare perché si tratterebbe della cinquantesima edizione del programma e lei ha deciso di accettare. Ma il format della domenica di Rai 1 sarà diverso, come la stessa padrona di casa ha spiegato: “Stiamo cercando come fare una “Domenica In” diversa, non io da sola. Una trasmissione corale, con una bella squadra, così che io sia anche un po’ alleggerita di tutto (…)“.

Dunque zia Mara ha anche confermato che non sarà sola alla conduzione di Domenica In, il programma dovrebbe assumere un aspetto diverso, diventerà un format contenitore, in cui dovrebbero esserci momenti diversi, affidati a conduttori differenti. E, secondo le ultime indiscrezioni, pare che ad affiancare la Venier ci saranno due uomini.

Domenica In, chi affiancherà Mara Venier

La nuova Domenica In, dunque, sarebbe ancora in fase di definizione, quel che è certo è che la Venier non sarà sola e così il suo lavoro sarà enormemente alleggerito. Tanti i nomi dei possibili conduttori che dovrebbero affiancare la padrona di casa che sono circolati. Si era parlato di Cristiano Malgioglio, ma pare che lui non abbia accettato, poi di Gabriele Corsi e adesso è venuto fuori anche il nome di Nek.

A parlarne è stata Selvaggia Lucarelli che ha spiegato come “un candidato disponibile” sarebbe stato Massimo Giletti, ma “il suo arrivo sia stato letteralmente bloccato”, non si sa se dalla conduttrice o dalla direzione di Rai2. Un altro nome che è stato fatto è quello di Gabriele Corsi, che darebbe il giusto tocco comico al programma, oltre a lui si era parlato anche di Riccardo Rossi ma, secondo la Lucarelli, ci sarebbe una persona fortemente voluta da Mara Venier.

Si tratta di Nek, pare che zia Mara abbia una grande simpatia nei suoi confronti e le piacerebbe averlo al suo fianco a Domenica In. Al momento non si sa se sia stata fatta la proposta al cantante, se così fosse, bisognerà attendere la presentazione dei palinsesti per sapere se avrà accettato e chi lo affiancherà in questo “viaggio” assieme a Mara Venier. La conduttrice, colonna portante del programma, ha quindi deciso di restare, anche perché – come lei ha detto – la mole di lavoro sarà ridotta.

Uno dei motivi per i quali zia Mara avrebbe voluto lasciare la conduzione di Domenica In era proprio per avere più tempo da dedicare alla sua famiglia. “Dividendo i compiti”, con gli altri conduttori che dovrebbero affiancarla, riuscirà sicuramente ad alleggerirsi, non dovendo rinunciare a un programma che l’è così tanto caro. Il pubblico, che quest’anno temeva nell’addio di zia Mara, potrà tirare un sospiro di sollievo perché – al momento – non la conduttrice non “va da nessuna parte”.