Domenica in e gli ospiti della venticinquesima puntata

Domenica 28 febbraio 2021 dalle ore 14 su Rai1 l’appuntamento è con la nuova puntata di Domenica in, lo storico contenitore del giorno di festa, ormai diventato appuntamento irrinunciabile del pubblico della televisione e della prima rete della televisione pubblica in particolare. Mara Venier, regina e padrona di casa di questo programma è pronta ancora una volta ad ospitare un nuovo carico di personaggi e di argomenti pronti ad interessare i telespettatori alla ricerca di leggerezza, informazione e svago nel pomeriggio del giorno di riposo.

Si parte come sempre con lo spazio dedicato all’emergenza sanitaria da Covid-19 con un talk con ospiti la professoressa Ilaria Capua in collegamento dalla Florida e il Professor Francesco Le Foche. Per quel che riguarda il mondo della canzone un ospite prestigiosissimo, ovvero Albano Carrisi, che porterà con se tutto il suo enorme carico di musica e di simpatia.

Quindi immancabile in collegamento da Sanremo (Imperia) il conduttore radiotelevisivo Amadeus, che si occuperà per il secondo anno consecutivo dell’organizzazione del Festival della canzone italiana in programma da martedì 2 a sabato 6 marzo presso la cittadina ligure e ripreso dalle telecamere della prima rete della televisione di Stato che lo diffonderà in tutta Italia e anche nel resto del mondo.

Dopo tutti questi aperitivi ci sarà poi il piatto forte della puntata rappresentato dalla presenza in studio dell’attore, imitatore e fantasista Vincenzo De Lucia nei panni della conduttrice Barbara D’Urso alle prese in questo periodo con delle voci di una possibile chiusura del suo varietà della domenica sera di Canale 5 Live non è la D’Urso.

Appuntamento naturalmente per tutto questo e qualcos’altro che verrà definito nelle prossime ore per l’ultimo giorno del mese di febbraio 2021 a partire dalle ore 14 con la Domenica in di Mara Venier giunta alla sua venticinquesima emissione della stagione 2020-2021 del palinsesto della prima rete della televisione pubblica.