Domenica in e gli ospiti della trentanovesima puntata

E’ fatto da due numeri dispari, il tre ed il nove ed il secondo dei due numeri in oggetto è il risultato della moltiplicazione del primo dei due numeri per se stesso. Trattasi del trentanove che è anche, fra le altre cose, il numero della puntata di domenica 6 giugno 2021 di Domenica in, lo storico ed inossidabile contenitore del pomeriggio del giorno di festa, che anche quest’anno terrà compagnia al suo affezionato pubblico fino alla fine del mese corrente.

Mara Venier dunque è felice di aspettare il suo pubblico domenica a partire dalle ore 14 subito dopo la sigla di coda dell’edizione delle 13:30 del Tg1 diretto dal buon Giuseppe Carboni. Vediamo dunque insieme, come è d’abitudine qui su TvBlog, chi saranno gli ospiti ed i protagonisti della nuova puntata del programma diffuso dalla prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo.

Si parte alle 14, come sempre, con lo spazio che il programma dedica ogni settimana al Covid e per aggiornare il pubblico della domenica pomeriggio su questo argomento Mara ospiterà in studio il sottosegretario al Ministero della Saluta Pierpaolo Sileri e il Professor Luca Zaia, quindi il direttore di Libero Alessandro Sallusti e la cantante Orietta Berti.

Si torna poi a ricordare, come è avvenuto nella scorsa puntata di Domenica in Little Tony con in studio la figlia Cristiana Ciacci e i suoi figlioli Mirko e Martina. Sempre in questo spazio per ricordare Little Tony ci saranno Orietta Berti, Bobby Solo ed Edoardo Vianello. Ospite di Mara per una lunga intervista l’attivista riminese Gessica Notaro.

In studio poi con Mara il cantautore Ron che presenterà a Domenica in il suo nuovo singolo “Abitante di un corpo celeste”. Appuntamento dunque per tutto questo e anche altro domenica pomeriggio 6 giugno 2021 a partire dalle ore 14 per la nuova puntata di Domenica in condotta e diretta come sempre da Mara Venier.