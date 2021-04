Domenica in e gli ospiti della trentaduesima puntata

Domenica 25 aprile, anniversario della liberazione d’Italia e San Marco evangelista andrà in onda dagli studi Rai di via Nomentana a Roma la trentaduesima puntata di Domenica in. Sotto la guida e conduzione oltre che direzione artistica di Mara Venier torna l’appuntamento principe dell’intrattenimento del pomeriggio del giorno di festa e ci torna con il consueto carico di temi, ospiti, argomenti, in un mix di riflessioni e di svago fra parole, musica e comicità.

Vediamo dunque quali saranno gli ospiti della prossima puntata di Domenica in partendo dall’ormai consueto spazio dedicato all’emergenza sanitaria da Covid, ora evidentemente concentrato sulla campagna di vaccinazione in svolgimento nel nostro paese e nel mondo intero. Ospite di Domenica in il Ministro della Salute Claudio Speranza, inoltre vediamo insieme quali saranno i componenti del comitato scientifico che saranno in studio da Mara parlando di tutto questo partendo dal Professor Fabrizio Ernesto Pregliasco e la virologa Maria Rita Gismondi. Quindi in questo spazio ci sarà anche il giornalista della carta stampata Aldo Cazzullo.

Ospite poi in studio Piera Maggio, madre di Denise Pipitone, tornata alla ribalta come noto nelle ultime settimane. Poi per il mondo dello spettacolo, protagonista di una lunga intervista, la soubrette televisiva Elisabetta Gregoraci, quindi l’attrice e compagna di Raoul Bova Rocío Muñoz Morales e l’attrice Claudia Pandolfi, fra le protagoniste insieme a Greta Scarano e Simone Liberati della nuova fiction di Rai1 Chiamami ancora amore diretta da Gianluca Maria Tavarelli.

Questi dunque sono solo alcuni degli ingredienti della puntata numero trentadue di Domenica in con Mara Venier in onda domenica 25 aprile dalle ore 14 su Rai1.