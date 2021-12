Domenica in e gli ospiti della sedicesima puntata

Dopo il pit stop di domenica scorsa che ha visto Mara Venier doversi fermare ai box perchè i suoi meccanici erano bloccati da questioni legate alla quarantena per Covid 19, si torna in diretta domenica 2 gennaio 2022 con la prima puntata del nuovo anno di Domenica in, lo storico contenitore della prima rete della televisione pubblica. Vediamo insieme il menu che zia Mara ha preparato al suo affezionato pubblico.

Si parte da uno dei grandi personaggi che animeranno la prossima gara del Festival di Sanremo insieme a Gianni Morandi. Il nostro riferimento è al grande attore, autore, cantante partenopeo Massimo Ranieri che sarà ospite di Mara per una intervista a cuore aperto come solo la zia d’Italia sa fare e che avrà modo di parlare del suo libro “Tutti i sogni ancora in volo”.

Sarà ospite di Mara poi l’attore e regista Christian De Sica, che proprio in questi giorni è al cinema con la pellicola di e con Alessandro Siani Chi ha incastrato Babbo Natale, film questo che ha fra i protagonisti anche la soubrette Diletta Leotta.

In studio poi con Mara il giornalista politico Paolo Del Debbio che da un po’ di tempo vediamo alla conduzione del talk show giornalistico di Video News Dritto e rovescio e che viene diffuso normalmente da Rete 4 nella serata del giovedì e che da Mara presenterà il suo libro “Le dieci cose che ho imparato dalla vita“. Il mondo delle sette note e aggiungiamo noi della simpatia sarà rappresentato nella puntata numero sedici di Domenica in dal cantante senza età Bobby Solo, che già abbiamo visto ospite nelle scorse puntate del contenitore d’intrattenimento principe del pomeriggio del giorno di festa della televisione pubblica. Bobby sarà in studio insieme alla moglie Tracy e al figliolo Ryan. Vediamolo qui concorrente al Festival di Sanremo del 1981 con il brano “Non posso perderti” :

Sempre per il mondo delle sette note in studio un’altra amica di zia Mara, ovvero Orietta Berti che canterà il brano “Amazzonia” dedicato ai bambini ed il nuovo singolo prodotto per lei da Manuelito (Hell Raton) “Luna piena”.

Appuntamento dunque per tutto questo e molto altro domenica 3 gennaio a partire dalle ore 14 per una nuova puntata di Domenica in, condotta e diretta -e non potrebbe essere altrimenti- da Mara Venier.