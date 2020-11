Domenica in e gli ospiti della nona puntata

Classico, come il panettone a Natale, la colomba a Pasqua, oppure i confetti al matrimonio torna l’appuntamento con Domenica in, il programma diretto e condotto da Mara Venier che tiene compagnia, in questo periodo di lockdown ancora di più, al pubblico che in casa decide di passare qualche ora di svago davanti al televisore.

Domenica 8 novembre è prevista la puntata numero nove di questa edizione 2020-2021 di Domenica in che prevede, insieme alla simpatia della sua conduttrice, un carico di ospiti che l’andranno a trovare presso gli studi della Dear a Roma.

Partiamo dunque con elencarvi alcuni degli ospiti che animeranno la prossima puntata di Domenica in. Si inizia con una icona della musica leggera italiana, una cantante che ha attraversato mille stagioni e che le ha sempre punteggiato con la sua arte e la sua originalità. Patty Pravo sarà ospite di Mara Venier per una lunga e avvolgente chiacchierata che andrà a toccare non solo il suo percorso professionale, ma anche la sua sfera privata.

Sempre per il mondo della musica leggera in studio con Mara Venier un artista che ha dato tanto al panorama musicale nostrano, parliamo di Red Canzian, storico componente del gruppo dei Pooh. In occasione del recente compleanno della grande Monica Vitti, Domenica in celebrerà la ricorrenza ospitando in studio Giancarlo Giannini. L’attore parlerà della sua amica e compagna di lavoro Monica Vitti, insieme infatti hanno lavorato insieme, citiamo il film di Ettore Scola “Dramma della gelosia”.

Ci saranno poi i momenti di talk in cui si parlerà dell’emergenza Coronavirus con il Professor Le Foche ed il consueto spazio dedicato a Ballando con le stelle. Appuntamento dunque per tutto questo domenica 8 novembre a partire dalle ore 14 per la nuova emissione di Domenica in, diretta e condotta come sempre da Mara Venier.