Domenica In, De Martino al posto di Mara Venier? Arrivano le parole del conduttore di Affari Tuoi

Mara Venier lo ha indicato come uno dei suoi possibili eredi a Domenica In. Ma cosa ne pensa il diretto interessato? Le parole di Stefano De Martino.

Stefano De Martino si avvia verso la conclusione di una stagione televisiva importante. Un’avventura iniziata col fardello di un’eredità ingombrante come quella ricevuta da un certo Amadeus – per giunta reduce dallo strepitoso quinquennio sanremese – e che gradualmente ha finito per trasformarsi in una cavalcata trionfale. Sottovalutato da molti, lo showman di Torre Annunziata ha fatto ricredere i suoi critici.

La diretta televisiva infatti non mente: il crash test è inevitabile e non lascia tempo per farsi le ossa. De Martino ha dovuto imparare in fretta a gestire i tempi televisivi. In più ha dimostrato di aver saputo imprimere la sua impronta a Affari Tuoi e a Stasera tutto è possibile. Un mix ben equilibrato di spontaneità, equilibrio e simpatia che ha conquistato il pubblico. Per lui adesso potrebbero aprirsi le porte di Domenica In per il dopo Mara Venier? A parlarne è stato il diretto interessato.

Stefano De Martino a Domenica In al posto di Mara Venier? Parla il conduttore di Affari Tuoi

Il travolgente successo di Affari Tuoi e Stasera tutto è possibile sembra aver realmente spalancato ogni genere di scenario all’ex ballerino di Amici. Negli ultimi mesi il suo nome è stato più volte accostato a storiche trasmissioni Rai come il Festival di Sanremo – al momento saldamente nelle mani di Carlo Conti dopo l’exploit dell’ultima edizione – e, appunto, Domenica In.

Ipotesi che, inutile negarlo, circolano e sulle quali ha speso una parola lo stesso De Martino durante un’intervista a Tv Talk, nel corso dell’ultima puntata andata in onda lo scorso sabato 31 maggio su Rai 3. Il timoniere dello show dei pacchi ha ricordato prima di tutto come il successo di Affari Tuoi sotto la sua gestione – che adesso sembra un esito scolpito da sempre nel destino – all’inizio fosse tutt’altro che un risultato in cassaforte.

«L’estate scorsa quando mi hanno offerto di condurre Affari Tuoi e ho accettato, non sapevo come sarebbe andata», questa la premessa di De Martino nel commentare il successo di pubblico ottenuto in questi mesi. «Dopo Amadeus – ha aggiunto il presentatore – avevo un grande carico emotivo, avevo paura di subire il format così grande e di non riuscire a farlo a modo mio».

Che non sarebbe stato facile dare il proprio taglio al programma era qualcosa che tutti, in un modo o nell’altro, gli avevano preventivato prima dell’avvio di Affari Tuoi. «Invece piano piano ho trovato il modo di farlo a modo mio», ha detto il conduttore Rai che a domanda precisa ha risposto con un secco «no» alla possibilità di subentrare a Carlo Conti sul palco di Sanremo già dal 2027.

Le parole di De Martino su una possibile conduzione di Domenica In

Stefano De Martino ha replicato invece con grande ironia quando gli è stato chiesto di commentare le dichiarazioni di Mara Venier che lo ha indicato, insieme ad Alberto Matano, come uno dei suoi potenziali eredi a Domenica In: «Per il Festival dovrò avere i capelli bianchi, mentre per il programma di Mara Venier vorrei perderli completamente… Capelli bianchi Sanremo, calvizie per Domenica In», ha commentato lui – in pieno stile De Martino – suscitando le risate e gli applausi da parte del pubblico.

Una risposta in linea con quella fornita qualche tempo fa in occasione di un’ospitata a Che Tempo Che Fa, dove De Martino, usando una metafora, aveva spiegato di non avere alcuna fretta di pilotare il grande aereo di Sanremo. «Continuo ad accumulare ore di volo perché vorrei pilotare quell’aereo con disinvoltura». La linea rimane la stessa: imparare l’arte del mestiere e metterla da parte, senza bruciare le tappe e soprattutto senza prendersi troppo sul serio. Merce rara. E non solo in tv.