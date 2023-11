Belen Rodriguez sarà in diretta a Domenica In il 3 dicembre 2023 con Mara Venier. Che oggi ha registrato l’intervista con Fedez

L’intervista di Mara Venier a Belen Rodriguez andrà in onda nella puntata di Domenica In del 3 dicembre e sarà in diretta su Rai1.

Si tratterà della prima uscita televisiva della showgirl argentina dopo l’addio (non senza polemiche) a Mediaset. Belen fino alla scorsa stagione era alla conduzione di due pezzi forti del Biscione, Tu sì que vales su Canale 5 e de Le Iene su Italia1; al momento, invece, risulta ‘disoccupata’ (in verità è nel cast della quarta edizione di Celebrity Hunted Caccia all’uomo, in arrivo nei prossimi mesi su Prime Video). L’intervista, inizialmente prevista per la giornata odierna, è stata rimandata. Tutta ‘colpa’ della chiusura anticipata della puntata di oggi di Domenica In, per lasciare spazio alla diretta dello Junior Eurovision Song Contest 2023.

A settembre 2023 Belen Rodriguez sarebbe dovuta essere ospite del contenitore della Venier e di E poi c’è Cattelan. Entrambe le partecipazioni, però, saltarono senza spiegazioni ufficiali.

Domenica In, l’intervista a Fedez è stata registrata

Oggi, al termine della diretta (con Laura Pausini super ospite, ma c’era anche l’attore e regista Antonio Albanese in promozione per il film dal titolo Cento Domeniche), presso gli studi Dear Fabrizio Frizzi è stata registrata l’intervista di Mara Venier a Fedez, che andrà in onda domenica prossima. Per il momento c’è il massimo riserbo sui contenuti della stessa. Secondo quanto trapela, comunque, si sarebbe trattata di una conversazione intima senza particolari cenni alle polemiche che hanno segnato, soprattutto nell’ultimo periodo, il rapporto tra il rapper giudice di X Factor e la tv pubblica (con tanto di esclusione a Belve – oggi Francesca Fagnani è tornata a parlarne, come riporta l’account Cinguetterai), ricucito recentemente grazie all’intervento dell’amministratore delegato in persona Roberto Sergio.

“Ci sono stati precedenti, non c’era stato un chiarimento tra Fedez e i vertici della Rai. Però poi so che si sono sentiti, la cosa è stata superata. Per questo dico che non è censura. La libertà una se la dà”#Belve #FrancescaFagnani

