Domenica In e gli ospiti della quinta puntata

Domenica 11 ottobre dagli studi Rai Fabrizio Frizzi di Roma verrà realizzata la puntata numero cinque del contenitore domenicale della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo Domenica in. La trasmissione che è condotta anche quest’anno da Mara Venier vedrà avvicendarsi presso lo studio che il centro di produzione della Rai di Roma ha assegnato a questo programma tutta una serie di ospiti, più o meno celebri, che si metteranno a disposizione della conduttrice del programma. Tutto questo per far compagnia al pubblico che deciderà di passare la domenica pomeriggio davanti ai teleschermi di Rai1 nel modo più piacevole possibile. Perchè la tv deve essere fatta solo ed esclusivamente per il pubblico che la guarda.

Vediamo dunque cosa contiene la cornucopia che la Rai ha provveduto a riempire per Mara. Si parte da una vecchia e cara conoscenza della biondissima conduttrice veneta, ovvero Renzo Arbore, grande showman, oltre che conduttore e condottiero di tante trasmissioni di successo della Rai. Ma il gentil sesso sintonizzato su Rai1 potrà sentirsi appagato dalla presenza in studio di Luca Argentero, in odor di promozione per il ritorno in televisione della serie DOC prodotta da Rai Fiction in collaborazione con la Lux Vide.

Fulcro della puntata sarà come sempre l’apprezzatissimo talk sullo show campione di ascolti del sabato sera di Rai1 Ballando con le stelle. In studio per parlare con Mara del programma diretto e condotto da Milly Carlucci ci sarà Alberto Matano, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto e altri protagonisti dello show prodotto in collaborazione con la Ballandi.

Completerà poi il parco ospiti della quinta puntata di Domenica in Maria De Filippi ed in collegamento per parlare dell’emergenza Covid 19 che sta tornando prepotentemente in primo piano il professor Matteo Bassetti. Tanta carne al fuoco dunque per la quinta puntata di Domenica in dell’11 di ottobre 2020 che verrà diffusa da Rai1 a partire dalle ore 14 circa.