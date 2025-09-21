Domenica In, anticipazioni puntata del 21 settembre: tutti gli ospiti di Mara Venier

Domenica In festeggia il suo cinquantesimo anniversario con una nuova stagione completamente rinnovata e un format corale che si preannuncia ricco di sorprese. La storica trasmissione di Rai 1 torna in onda oggi, domenica 21 settembre, dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma con una diretta di oltre tre ore, dalle 14:00 alle 17:10. La conduzione è affidata ancora una volta a Mara Venier, affiancata da un cast inedito composto da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, che daranno nuova linfa al programma simbolo della domenica pomeriggio italiana.

Una prima puntata ricca di ospiti e celebrazioni

Per celebrare il mezzo secolo di vita del programma, la puntata inaugurale si apre con la partecipazione di volti storici e personalità di rilievo. Tra gli ospiti spicca Loretta Goggi, che si racconterà tra aneddoti di carriera e momenti privati. Non mancherà inoltre Pier Francesco Pingitore, che ripercorrerà il successo delle “Ragazze del Bagaglino”, intramontabile icona dello spettacolo italiano.

Un momento di forte impatto emotivo sarà l’esibizione di Albano, il quale si esibirà con alcuni dei suoi brani più celebri e interpreterà dal vivo “Vai Italia”, inno ufficiale della candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio dell’Umanità Unesco 2025. L’esibizione sarà accompagnata dal coro di bambini dell’Antoniano e dal coro di Caivano, a sottolineare l’importanza culturale e sociale di questa candidatura.

Cultura, musica e attualità: un ricco mosaico di momenti

Il pranzo della domenica sarà al centro di un momento speciale dedicato proprio alla candidatura della Cucina Italiana. Lo chef stellato Massimo Bottura racconterà il valore culturale della tradizione gastronomica nazionale, portando la sua esperienza in un’iniziativa che vedrà coinvolti numerosi artisti e volti noti collegati da tutta Italia. Tra questi: Gigi D’Alessio da Napoli, Paolo Bonolis e Sabrina Ferilli da Roma, Gianna Nannini da Verona, Carlo Conti da Livorno, Antonella Clerici da Genova, Piero Chiambretti da Alba, Bruno Vespa da L’Aquila, Peppone Calabrese da Matera e Elisa Isoardi da Palermo.

La musica dal vivo continua con Alfa, che proporrà la sua hit estiva “A me mi piace”, mentre l’angolo dell’attualità, curato da Tommaso Cerno, sarà dedicato al ricordo di Pippo Baudo, figura indimenticabile della televisione italiana. Interverranno Massimo Giletti, Pier Francesco Pingitore e l’avvocato Giorgio Assumma, mentre non sarà presente l’ex moglie di Baudo, Katia Ricciarelli, come già anticipato.

Un toccante tributo sarà riservato al grande stilista Giorgio Armani, recentemente scomparso. Mara Venier ed Enzo Miccio omaggeranno la sua figura, simbolo di eleganza e innovazione nel panorama mondiale della moda.

Infine, il pubblico sarà coinvolto in un gioco interattivo chiamato Il Tabellone, condotto da Teo Mammucari insieme a Mara Venier, che metterà alla prova la conoscenza della storia del programma con domande e curiosità.