Domenica In, anticipazioni 5 ottobre: tutti gli ospiti di Mara Venier

Torna oggi pomeriggio su Rai1 l’appuntamento con “Domenica In”, il celebre programma condotto da Mara Venier, affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. La trasmissione andrà in onda in diretta dagli Studi “Fabrizio Frizzi” di Roma, dalle 14:00 alle 17:10, offrendo un mix di ospiti di rilievo, spettacolo e approfondimenti sull’attualità.

Interviste e riflessioni sul legame tra genitori e figli

Tra gli appuntamenti più attesi di questa terza puntata c’è l’intervista esclusiva a Corinne Cléry, che si racconterà a cuore aperto con Mara Venier, ripercorrendo la sua carriera e affrontando il delicato rapporto con il figlio Alexandre. Il tema del legame familiare sarà al centro anche di un approfondimento condotto da Venier e Tommaso Cerno, con la partecipazione di personalità come Luca Barbareschi, la psicoterapeuta Maria Rita Parsi e Gianna Orrù, madre di Valeria Marini. Questo confronto offrirà uno sguardo attento e autentico sulle dinamiche tra genitori e figli nella società contemporanea.

Musica, spettacolo e cultura: i protagonisti di oggi

Non mancherà lo spazio dedicato alla musica con Kekko Silvestre, voce e leader dei Modà, che si racconterà in un’intervista esclusiva con Mara Venier prima di esibirsi in un medley dei maggiori successi della band, offrendo così un momento di grande coinvolgimento per i fan.

Tra gli ospiti in studio anche Rosa Chemical, protagonista del talk dedicato a “Ballando con le Stelle”, insieme a Francesca Fialdini, Filippo Magnini, Fabio Canino, Rossella Erra e Rosanna Lambertucci. L’artista offrirà inoltre una performance live del brano sanremese “Made in Italy”, consolidando la sua presenza come voce emergente e originale nel panorama musicale italiano.

Un momento di riflessione culturale sarà affidato a Aldo Cazzullo, che presenterà il suo nuovo libro “Francesco – Il primo italiano”. L’intervento dello scrittore si inserisce nel contesto dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi e della recente decisione di ripristinare il 4 ottobre come festa nazionale a partire dal 2026. Cazzullo offrirà un’analisi profonda sull’eredità storica e culturale del Santo, figura cardine del patrimonio italiano.

Intrattenimento e glamour per il pubblico da casa

L’ironia sarà garantita da Teo Mammucari, che coinvolgerà il pubblico con un divertente gioco telefonico, mentre Enzo Miccio proporrà un ritratto glamour dedicato a Kate Middleton, celebrata come simbolo di stile e femminilità nel panorama internazionale. La sua analisi offrirà spunti interessanti sul ruolo delle icone di eleganza nella cultura contemporanea.

Questa edizione di “Domenica In” conferma la sua formula vincente, capace di unire intrattenimento, approfondimento e grandi ospiti, mantenendo un legame saldo con il pubblico italiano.