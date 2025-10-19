Domenica In, anticipazioni 19 ottobre 2025: tutti gli ospiti di Mara Venier

Torna oggi su Rai 1 l’atteso appuntamento con Domenica In, in onda dalle 14.00 alle 17.10 dagli studi “Fabrizio Frizzi” di Roma. La conduzione è affidata a Mara Venier, affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, pronti a offrire un pomeriggio ricco di intrattenimento, riflessioni e spettacolo.

Ospiti di rilievo e momenti di spettacolo

La quinta puntata di questa stagione vedrà la partecipazione di Marcella Bella, che racconterà la sua esperienza a “Ballando con le stelle”, accompagnata dal ballerino Chiquito. L’artista si esibirà dal vivo con il brano sanremese “Pelle Diamante”, suscitando grande attesa tra i fan. Tra gli ospiti anche Enzo Iacchetti, che presenterà il suo libro autobiografico “25 minuti di felicità”, offrendo al pubblico ricordi e aneddoti della sua carriera nel mondo dello spettacolo.

Il grande cinema sarà rappresentato dall’attore Edoardo Leo, protagonista del film “Per te”, ispirato alla commovente vicenda di Mattia Piccoli, riconosciuto come ‘Alfiere della Repubblica’ a soli 11 anni per la dedizione con cui ha assistito il padre affetto da Alzheimer. Un racconto di coraggio e amore che arricchirà la trasmissione di contenuti intensi e significativi.

Approfondimenti sull’attualità e nuove fiction Rai

In studio sarà presente anche il giornalista Mario Calabresi, che parlerà del suo ultimo libro “Alzarsi all’alba”, un’opera che invita a riflettere sulla resilienza e la speranza. A completare il quadro dell’offerta culturale, l’attore Carmine Recano presenterà la nuova fiction Rai 1 “Noi del Rione Sanità”, diretta da Luca Miniero e in partenza giovedì 23 ottobre per tre puntate. Questa produzione promette di raccontare con intensità e autenticità le vicende di una comunità complessa e vibrante.

La trasmissione dedica uno spazio importante all’attualità con un talk sulle vittime di femminicidio, partendo dal caso di Pamela Genini. Saranno presenti in studio, insieme a Mara Venier e Tommaso Cerno, figure di spicco come Vladimir Luxuria, la giornalista Rita Cavallaro, la criminologa Anna Vagli, e due ospiti particolarmente toccanti: Nicole Limonta e Vera Squatrito, rispettivamente amica e mamma di Giordana, giovane vittima di violenza uccisa dall’ex fidanzato. Un confronto intenso che vuole sensibilizzare e approfondire un tema cruciale della società contemporanea.

Spettacolo e magia in diretta

Non mancheranno momenti di leggerezza e divertimento con Teo Mammucari, che stupirà il pubblico con i suoi numeri di magia, regalando un tocco di meraviglia alla puntata. Il wedding designer Enzo Miccio omaggerà invece Patty Pravo, simbolo di stile e icona degli anni ’70, celebrando il suo impatto nella cultura italiana con eleganza e fascino.