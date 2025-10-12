Domenica In, anticipazioni 12 ottobre: tutti gli ospiti di Mara Venier

Prosegue l’appuntamento domenicale con Domenica In su Rai 1, che torna oggi con una nuova puntata dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, in diretta dalle 14:00 alle 17:10. Nonostante i frequenti annunci di addio, a condurre la trasmissione resta ancora una volta Mara Venier, vera e propria icona del programma e amatissima dal pubblico. Lo scorso appuntamento ha registrato un ottimo riscontro con oltre 2 milioni di spettatori e uno share superiore al 15%, confermando la forza della trasmissione nel palinsesto domenicale.

Un mix di emozioni e racconti di vita a Domenica In

La puntata si apre con un momento intenso e toccante, con la partecipazione di Evelina Sgarbi, che condivide la sua esperienza personale legata alla malattia del padre, il noto critico d’arte Vittorio Sgarbi. Al dibattito partecipano anche personalità di rilievo come Barbara Alberti, Simona Izzo e Vladimir Luxuria, mentre da Milano si collega il giornalista Vittorio Feltri, arricchendo il confronto con le sue osservazioni.

Tra gli ospiti principali spicca Enrico Montesano, protagonista di un’intervista che ripercorre la sua lunga carriera artistica, celebrando gli 80 anni compiuti a giugno. La sua presenza è un omaggio alla storia del teatro e del cinema italiano, con aneddoti e riflessioni sulla sua vita professionale.

Segue l’intervento di Rita Rusic, attrice e produttrice cinematografica, che si racconta attraverso i momenti salienti della sua carriera, caratterizzata da successi, sfide personali e nuove prospettive di lavoro. La sua testimonianza offre uno sguardo approfondito sulle trasformazioni del mondo dello spettacolo.

Spettacolo e stile con gli ospiti di oggi

La trasmissione riserva anche spazi di intrattenimento leggero e di grande fascino. Teo Mammucari, affiancato dal leggendario Mago Silvan, propone un segmento di magia e prestidigitazione che regala momenti di stupore e divertimento al pubblico da casa. L’abilità di Mammucari nel coinvolgere il pubblico si unisce alla maestria di Silvan, creando un’atmosfera unica.

Infine, Enzo Miccio firma un racconto di stile dedicato a Patty Pravo, icona rivoluzionaria della musica e della moda degli anni ’70, celebrata non solo per il suo talento artistico ma anche per il suo contributo al costume e alla cultura popolare italiana.

Anche oggi, dunque, Domenica In si conferma un contenitore ricco di emozioni, approfondimenti culturali e momenti di spettacolo, consolidando la sua posizione di punta nel panorama televisivo italiano.