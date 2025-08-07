Domenica in, a chi sarà affidato lo spazio informazione? L’approvazione di Mara Venier

La questione di Domenica In non è ancora del tutto chiusa. Dopo l’uscita di scena di Gabriele Corsi, inizialmente indicato come co-conduttore di Mara Venier nella prossima edizione del programma, ci sono state altre indiscrezioni. In particolare, sono circolati due nomi che potrebbero essere fortemente voluti proprio dalla conduttrice: Tommaso Cerno ed Enzo Miccio. Gli aggiornamenti sono in corso e non c’è ancora stata una conferma a riguardo.

“Tommaso Cerno a Domenica In“: l’indiscrezione

Secondo quanto detto dall’Adnkronos, ad affiancare Mara Venier nella prossima edizione di Domenica In potrebbe essere Cerno. Quest’ultimo potrebbe infatti occuparsi di uno spazio di talk dedicato interamente all’attualità. Nelle scorse settimane si era parlato anche della presunta presenza di Enzo Miccio, ma tutte queste indiscrezioni non hanno ancora un fondamento. Potrebbe esserci qualcosa di certo solamente a fine agosto, quando è prevista la chiusura dei contratti, tra cui anche quello della stessa Venier.

La prossima edizione potrebbe essere molto speciale, dato che si tratterà della cinquantesima edizione. Tra l’altro, questa è stata accompagnata da non poche polemiche: non sarà Gabriele Corsi, annunciato dapprima dalla Rai, ad affiancare Mara Venier. Nonostante tutte le indiscrezioni, quest’ultima non avrebbe rinunciato a una Domenica In più corale. In realtà si dice che il rapporto tra la conduttrice e la Rai sia ancora in bilico, anche perché lei stessa voleva altri nomi, tra cui appunto Tommaso Cerno.

Tutte le ultime polemiche su Mara Venier

Dopo la fine della scorsa edizione del programma, la conduttrice aveva in realtà annunciato il ritiro ma le cose sarebbero andate diversamente. Secondo un’indiscrezione lanciata da Il Messaggero, ci sarebbe infatti stato un contatto tra lei e Fabio Fazio, che l’avrebbe invitata a partecipare al Tavolo di Che Tempo Che Fa come presenza fissa. Poi si sono aggiunte le sue reazioni riguardo alle scelte della Rai. “Mara non si è sentita protetta e coccolata dalla Rai come avrebbe voluto” – si legge sul settimanale DiPiù – “Ha accolto subito con entusiasmo la proposta di Fazio, perché Che Tempo Che Fa va in onda da Milano, dove lei e il marito Nicola Carraro hanno una casa e dove ormai vivono in pianta stabile a causa di qualche guaio di salute e preferisce farsi tenere sotto controllo da specialisti di sua fiducia al San Raffaele“.

La decisione di una Domenica In più corale sarebbe stata presa proprio lei, per avere appunto la possibilità di stare più vicina al marito Nicola dopo i problemi di salute che lo hanno coinvolto. “Con una bella squadra, così che io sia anche un po’ alleggerita di tutto” – ha detto lei – “Questo è quello che mi ha proposto la Rai e io sono totalmente d’accordo. Vorrei una squadra come quella dei miei inizi“.