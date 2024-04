Eccoci al nostro consueto appuntamento settimanale per raccontarvi il menu della nuova puntata di Domenica in, che andrà in onda domenica 7 aprile 2024 a partire dalle ore 14 in diretta su Rai1. Puntata come sempre ricca di ospiti e temi per intrattenere il pubblico deciderà di passare questo giorno di festa davanti ai teleschermi di Rai1 in compagnia di Mara Venier.

I Pooh a Domenica in

Si parte con l’ormai consueto momento musicale questa volta con protagonista una delle band più celebri del panorama canoro nazionale, ovvero i Pooh. Per altro i Pooh saranno protagonisti questa estate con un nuovo tour in giro per l’Italia dal titolo “Pooh, amici per sempre Estate 2024“. Sono previste oltre venti date nelle più belle piazze del nostro paese per risentire, live, tutti i loro più grandi successi, che ascolteremo anche domenica nella trentesima puntata di Domenica in, durante il loro incontro con Mara Venier.

Francesco Paolantoni ed il Santone di Rai play

Ospite poi della trentesima puntata di Domenica in l’attore e comico napoletano Francesco Paolantoni, che con zia Mara parlerà anche, nel corso di una lunga intervista, anche della serie “Il Santone 2” in onda su Rai Play. Rimaniamo sempre nel campo artistico di Paolantoni, per svelarvi l’altra ospite della puntata del 7 aprile di Domenica in, ovvero Chiara Francini. L’attrice fiorentina sarà la protagonista e padrona di casa del nuovo varietà del mercoledì sera di Rai1 “Forte e chiara“, che debutterà il 10 aprile dopo la consueta puntata di Affari tuoi.

Serena Bortone parla del suo libro e Chiara Francini del suo varietà

Torna nel pomeriggio di Rai1 una vecchia e cara conoscenza del pubblico della prima rete di questa fascia oraria. Serena Bortone sarà ospite della prossima puntata di Domenica in. Questa volta non nelle vesti di conduttrice, ma di scrittrice. Parlerà infatti con Mara del suo romanzo “A te vicino così dolce“.

La musica con LDA e Matteo Paolillo

Si passa poi alla musica con LDA ospite di Domenica in per lanciare il nuovo singolo “Nun è cos“, brano che canta insieme a Matteo Paolillo. L’attore di “Mare fuori” che ha pubblicato un nuovo EP ispirato alla vita del personaggio della serie da lui interpretato nella famosa serie, intitolato “Edo – Ultimo Atto“.

Edoardo Leo ed il suo “Clandestino”

Si chiude poi la puntata con l’attore Edoardo Leo, protagonista della nuova serie di Rai1 “Il clandestino“, in onda da lunedì 8 aprile subito dopo Affari tuoi. L’appuntamento dunque è per la trentesima puntata di Domenica in a partire dalle ore 14 in diretta su Rai1 il prossimo 7 aprile 2024, il tutto diretto e condotto come sempre da Mara Venier.