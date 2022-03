Domenica in e gli ospiti della ventisettesima puntata

Domenica 20 marzo 2022, ore 14, Rai1. Queste sono le coordinate da dove tanti italiani si danno appuntamento ogni volta per trascorrere una domenica pomeriggio in…compagnia di Mara Venier ed il suo carico di simpatia ed umanità insieme ai suoi ospiti, agli ospiti di Domenica in. Lo storico contenitore di Rai1 torna con un nuovo carico di ospiti, temi ed argomenti che qui volentieri vi anticipiamo, come ogni settimana.

Si parte con un aggiornamento sul conflitto in Ucraina con Alberto Matano, in studio come sempre in queste occasioni ed in collegamento con lo studio centrale del Tg1 la direttrice Monica Maggioni. Sempre a proposito di questo tema in studio con Mara ci sarà Fabrizio Moro che si esibirà con il pezzo con cui vinse il Festival di Sanremo insieme a Ermal Meta “Non mi avete fatto niente”.

Per il mondo del cinema uno dei nostri attori più affermati ed affascinanti: Pierfrancesco Favino, che parlerà, fra le altre cose, del film di Riccardo Milani “Corro da te” , che lo vede fra i protagonisti insieme a Miriam Leone. Torna poi a Domenica in Arisa insieme al suo maestro di ballo a Ballando con le stelle Vito Coppola. Arisa sarà protagonista di una lunga chiacchierata con zia Mara e si esibirà in alcuni suoi pezzi accompagnata al pianoforte, pezzi che potranno essere richiesti direttamente dal pubblico tramite i social.

Si torna al cinema con il grande amico di Mara Christian De Sica, ospite insieme ad Alessandro Roja ed Edoardo Pesce per il film “Altrimenti ci arrabbiamo“. Si passa poi all’ormai consueto spazio letterario che domenica vedrà ospite di zia Mara il cantautore Nek, che presenterà il suo libro, autobiografico “A mani nude“, nel quale parla del suo incidente alla mano, oltre che della sua passione per la musica.

Appuntamento dunque per tutto questo e per molto altro per la puntata di domenica 20 marzo di Domenica in, dalle 14 su Rai1, come sempre diretta e condotta da Mara Venier.