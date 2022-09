Domenica In 2022 – 23: Mara Venier batte ogni record all’insegna della continuità

Con ‘Eh… già’ di Vasco Rossi, Mara Venier inaugura una ‘Domenica In 2022 – 23‘ all’insegna della continuità (“Grazie a tutti. E’ la mia quattordicesima volta. E’ chiaro che c’è molta emozione. Chi l’avrebbe pensato… quando ho cominciato 30 anni fa. Nel 2023 saranno 30 anni dalla mia prima Domenica In. Nessun conduttore, nemmeno il grande Pippo Baudo (che saluto e abbraccio). Lui è arrivato a 13, io a 14. Chi l’avrebbe mai detto. Che dire…. devo dire solo una cosa… grazie al pubblico per tutti questi anni mi ha riempita d’amore, d’affetto. Grazie al pubblico ha sempre seguito le mie Domenica in. Sono davvero molto felice di essere qua anche quest’anno”).

Anche la nuova sigla, ‘Un giorno eccezionale’, scritta ed interpretata da Franco Ricciardi e Andrea Sannino, ricrea, ad inizio puntata, quel clima conviviale del pranzo domenicale. Come capita in tutte le famiglie italiane, nei giorni di festa, si accoglie l’amica di sempre, Loretta Goggi, protagonista di una chiacchierata molto divertente (culminata con una versione, al passo con i tempi, di ‘Buonasera dottore’). Si festeggia, poi, il cinquantesimo compleanno di un grande amico, Alberto Matano (che riceve in dono un set completo per il barbecue).

Anche l’ospitata di Francesca Barra per presentare il suo nuovo libro di ricette è funzionale allo spettacolo. Dietro ai fornelli, come accade in tutte le case, si apprendono i segreti della buona cucina (in questo caso le Polpette di manzo con mela e curry), si fa del gossip, si apre il proprio cuore e si accolgono ospiti inattesi (il marito Claudio Santamaria in versione musicista con ‘Io che amo solo te’).

Il primo cazziatone di Mara Venier a Domenica in 2022 – 23

Momento cult, tanto atteso e immediatamente ripreso sui social, è il primo cazziatone della stagione. La conduttrice, proprio durante l’intervista a Barra – Santamaria, si rivolge, come una leonessa, a qualcuno posto dietro alle telecamere: ‘Scusi, stiamo lavorando’. Con chi ce l’aveva?!

L’intervista intimista resta il perno centrale del programma. Si tocca, in punta di piedi, anche la cronaca nera delle ultime settimane. La Venier, sfoderando una straordinaria sensibilità, dialoga con Stefania, sorella di Alessandra Matteuzzi, uccisa dall’ex fidanzato. Le parole della donna, il racconto dei fatti, le testimonianze di amici e parenti, sono un pugno che arriva al cuore dei telespettatori. La padrona di casa non trattiene la commozione ed offre la propria vicinanza emotiva alla sua ospite.

La Venier dà prova (come se ce ne fosse bisogno dopo tantissimi anni di fortunata carriera) di versatilità. Sa cambiare differenti registri in un batter di ciglia, passa agevolmente da momenti di puro spettacolo ad argomenti più seri avendo padronanza del mezzo e rispetto per il proprio pubblico. E’ impeccabile.

Bentornata zia Mara, autentica forza del piccolo schermo.