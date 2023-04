Domenica 16 aprile 2023 l’appuntamento è con una nuova puntata di Domenica in il varietà del pomeriggio del giorno di festa diretto e condotto da Mara Venier in onda sulla prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo. Un nuovo pomeriggio festivo carico di ospiti, temi che tengono compagnia al folto pubblico che sceglie Mara Venier e Domenica in per passare in famiglia il pomeriggio del settimo giorno della settimana, quello dedicato al riposo dopo le fatiche della settimana.

Si parte con un incontro con Piera Maggio, madre di Denise Pipitone, la bambina scomparsa il primo settembre 2004 a Mazara del Vallo. La mamma della bimba è apparsa sui media perchè ha chiesto poco tempo fa un incontro con la premier Giorgia Meloni attraverso il profilo Facebook la stessa Maggio. «Qualche settimana fa, ho chiesto sia telefonicamente e poi come mi era stato consigliato anche per mezzo una mail alla dottoressa Scurti, un incontro con il nostro Presidente del Consiglio. Oltre ad essere un istituzione, vorrei parlarle da mamma a mamma. Sto attendendo risposta. Speriamo bene», questo si legge dal profilo social della signora Maggio.

Si prosegue poi con una lunga intervista a Elisabetta Gregoraci che sarà in studio ospite di zia Mara insieme al papà Mario, per un incontro dal sapore familiare. Momento poi “E compagnia bella” con i ragazzi del “Derby” il celebre locale milanese che ha tenuto a battesimo alcuni dei comici più famosi del nostro paese. In studio arriveranno da Mara Venier Cochi e Renato, Teo Teocoli, Massimo Boldi, Enrico Beruschi e Paolo Jannacci, figlio del grande Enzo Jannacci.

Per il momento musicale in studio il cantautore napoletano Rocco Hunt che canterà il suo nuovo pezzo “Non litighiamo più” dedicato ai leoni da tastiera che infestano il web. Si chiude con una lunga chiacchierata con Stefania Pezzopane, politica del PD, di cui si è parlato negli ultimi giorni a seguito di un post pubblicato sui social in cui ha voluto comunicare pubblicamente la fine, dopo 9 anni, della sua con Simone Coccia Colaiuta, ex concorrente del Grande fratello, modello e spogliarellista.

Appuntamento dunque per tutto questo e molto altro per la puntata del 16 aprile 2023 di Domenica in, come sempre diretta e condotta da Mara Venier dalle ore 14 naturalmente su Rai1.