Domenica 14 maggio 2023 l’appuntamento è con una nuova puntata di Domenica in il varietà del pomeriggio del giorno di festa diretto e condotto da Mara Venier in onda sulla prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo. Ancora un pomeriggio festivo con tanti ospiti e tanti temi che tengono compagnia al folto pubblico che sceglie Mara Venier per passare in famiglia il pomeriggio del settimo giorno della settimana.

Si parte con il botto, con un ospite di quelli che non passano inosservati, sopratutto se si tratta della prima volta che questa celebrità è ospite a Domenica in. Claudio Baglioni sarà l’ospite ed il protagonista di tutta la prima parte della trentacinquesima puntata di Domenica in. Il celebre cantautore romano il 15, 16, 17 maggio debutta al cinema con ‘Tutti su! Buon compleanno Claudio‘. Si tratta del film-evento che è nato sulla scia del progetto musicale di Baglioni intitolato ‘Dodici Note – Tutti su!’. La regia è di Duccio Forzano.

Per lanciare questo suo grande nuovo progetto cinematografico ha scelto Mara Venier ed il palcoscenico di Domenica in. Praticamente quello di domenica pomeriggio sarà un grande evento televisivo che più da day time, appare come un evento da prime time. Solo zia Mara poteva convincere Claudio Baglioni a scegliere Rai1 e Domenica in per lanciare questo suo nuovo progetto. Dalle ore 14 e per oltre un ora quindi Domenica in si trasformerà in un grande programma di prime time, pur con le minori risorse garantite ad una trasmissione del pomeriggio e questo solamente grazie allo sforzo della sua conduttrice e alla sua capacità di convincere i grandi personaggi dello spettacolo, cerchia dei quali certamente fa parte Baglioni, a prendere parte ai suoi programmi.

In studio poi con zia Mara una delle protagoniste del mattino di Rai1, confermatissima anche per la prossima stagione televisiva con il suo Storie italiane. Il riferimento è a Eleonora Daniele, ospite di Domenica in con la figlia Carlotta, questo per la festa della mamma. Per una bella intervista di coppia, presenti alla trentacinquesima puntata di Domenica in il grande campione di tennis Adriano Panatta, con la moglie Anna Bonamigo.

Per il mondo del cinema, ospite di Mara Venier sarà la grande produttrice cinematografica Marina Cicogna, a cui è stato appena assegnato il David di Donatello alla carriera e fresca scrittrice del libro “Ancora spero“, autobiografia vergata insieme a Sara D’ascenzo. Sempre per il cinema ospite l’attore e comico Rocco Papaleo, nelle sale cinematografiche di questi tempi con la pellicola “Scordato“.

Appuntamento per questo sontuoso e prelibato menu per la puntata numero trentacinque di Domenica in, condotta e diretta da Mara Venier su Rai1 dalle ore 14 domenica 14 maggio 2023.