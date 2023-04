Domenica 23 aprile 2023 l’appuntamento è con una nuova puntata di Domenica in il varietà del pomeriggio del giorno di festa diretto e condotto da Mara Venier in onda come sempre sulla prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo. Un nuovo pomeriggio della domenica carico di ospiti e temi che tengono compagnia al numeroso pubblico che sceglie Mara Venier e Domenica in per passare in famiglia il pomeriggio del settimo giorno della settimana, quello dedicato al riposo dopo le fatiche della settimana.

Si parte con una lunga intervista con Rita Pavone. Momento questo del programma che naturalmente non si limiterà ad una chiacchierata con Mara, ma sarà anche l’occasione per risentire alcune delle canzoni più belle di una cantante con un repertorio canoro larghissimo e pieno di successi. Per il momento dedicato a “e compagnia bella” ci sarà un omaggio dedicato al “Bagaglino” con il suo padrone di casa Pierfrancesco Pingitore. Insieme a lui, per ricordare la celebre compagnia teatrale ideata da Pingitore insieme all’amico Mario Castellacci, ci saranno alcuni dei protagonisti di questa storica compagnia della capitale.

In studio è prevista la presenza di Leo Gullotta, indimenticabile signora Leonida di tanti show televisivi realizzati dal salone Margherita in Roma, sia su Rai che su Fininvest. Ospiti di questo momento anche Martufello, Valeria Marini, Gabriella Labate. Ospite poi per una chiacchierata con zia Mara, dopo la presenza la scorsa settimana di Stefania Pezzopane, è ora il momento di sentire la versione dell’ex gieffino Simone Coccia.

Per il mondo del cinema ospite di Domenica in uno dei sex symbol del cinema italiano, ovvero Fabio Testi, quindi per la musica ospiti di zia Mara Andrea Sannino e Gigi Finizio. Appuntamento dunque per tutto questo e molto altro per la puntata del 23 aprile 2023 di Domenica in, come sempre diretta e condotta da Mara Venier dalle ore 14 naturalmente su Rai1.