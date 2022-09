Domenica IN è lo storico varietà domenicale in onda su Rai 1, è condotto da Mara Venier. É in onda dal 1976 e con la stagione 2022/2023 giunge alla 47a edizione.

Domenica IN, il programma

Fin dalla sua nascita il programma diventa un cult della prima rete Rai offrendosi come un contenitore capace di attrarre il pubblico con una serie di momenti d’intrattenimento con ospiti e giochi. Negli ultimi anni si è concentrato più sulla formula delle interviste a tu per tu tra l’ospite e la conduttrice.

Spesso sono presenti in studio giornalisti ed esperti a proposito di talk show inerenti all’attualità. Durante la stagione 2019/2020 e 2020/2021 è accaduto per la situazione della pandemia di Covid-19, ma anche per notizie importanti legate alla cronaca.

Da quando Mara Venier conduce Domenica IN?

Nel 1993 ha condotto la sua prima edizione, ha proseguito per altre 3 stagioni fino all’edizione 1996/97. Dopo l’esperienza in Mediaset, è tornata in Rai ed ha condotto l’edizione 2001/2002 con Carlo Conti, Antonella Clerici ed Ela Weber mentre nel 2002/2003 ritorna alla conduzione unica. Ancora, per le stagioni 2004/2005, 2005/2006 e 2013/2014. Dal 2018 è tornata stabilmente al timone del programma e, con questa edizione, raggiunge il record di 14 edizioni condotte superando Pippo Baudo.

Domenica IN, ospiti

Mara Venier ospita in studio personaggi provenienti dal mondo dell’intrattenimento in generale, protagonisti della cultura, storia della tv, conduttori e cantanti.

Domenica IN, inizio

La prima puntata della 47a edizione di Domenica IN va in onda in diretta dallo studio 3 Fabrizio Frizzi in Roma, domenica 11 settembre 2022 dalle 14:00 alle ore 17:20 su Rai 1.

Domenica IN diretta, Rai Play

Il programma è visibile anche in streaming, sul sito ufficiale di RaiPlay, dov’è possibile rivedere la puntata anche dopo la messa in onda.

Domenica IN puntate

Puntata 11 settembre 2022

Sarà presente Loretta Goggi, che farà il suo personale in bocca al lupo a Mara Venier in occasione della sua quattordicesima edizione. Il conduttore de La vita in diretta, Alberto Matano che sarà coinvolto in momenti di spettacolo con Mara Venier e Loretta Goggi.

Ci sarà anche uno spazio contro la violenza sulle donne: in studio, accompagnata dall’avvocato Chiara Rinaldi, verrà Stefania Matteuzzi, sorella di Alessandra Matteuzzi, uccisa a Bologna dal suo ex fidanzato.

Francesca Barra interverrà per presentare il suo nuovo libro di ricette ‘A occhio e quanto basta’, con lei il marito Claudio Santamaria.

Mara Maionchi si collegherà dalla Sede Rai di Milano per presentare il nuovo programma di Rai 2 ‘Nudi per la vita’, in studio i 5 attori protagonisti delle prime due puntate Memo Remigi, Francesco Paolantoni, Gilles Rocca, Antonio Catalani e Gianluca Gazzoli.

Pierluigi Diaco presenterà il suo nuovo programma quotidiano ‘Bella ma’’, mentre Andrea Sannino e Franco Ricciardi canteranno la nuova sigla di ‘Domenica In’ dal titolo ‘Un giorno eccezionale’.

Nel corso della puntata ci sarà anche un breve spazio per ricordare la Regina Elisabetta II.

Quando termina Domenica IN 2022?

Il programma terminerà alla fine del mese di maggio 2023, salvo cambiamenti.