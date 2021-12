Domenica in: Monica Bellucci e Zucchero alla quattordicesima puntata

Dopo l’abbuffata di domenica scorsa, quando Mara Venier ha condotto praticamente tutta la giornata di Rai1 prima con Domenica in e poi con lo Speciale Telethon 2021, la conduttrice veneta torna ad affacciarsi sui teleschermi della prima rete televisiva nostrana con un nuovo appuntamento con il suo programma del cuore. Giunto alla sua quattordicesima tappa del suo lungo viaggio nell’etere televisivo nostrano, l’appuntamento principe per tutta la famiglia italiana del pomeriggio del giorno di festa ha in serbo per il suo affezionato pubblico un nuovo carico di storie, personaggi e situazioni per tenere loro compagnia nel miglior modo possibile.

In tutto questo è fondamentale la presentazione della conduttrice e direttrice artistica di questo programma, Mara Venier e come nostra piacevole consuetudine ecco qui ad anticipare ai nostri affezionati lettori i piatti che zia Mara sta preparando per loro per la puntata di domenica 19 dicembre 2021. Partiamo con l’annunciarvi la presenza di due pezzi fortissimi, due personaggi che da soli possono tranquillamente coprire tutta la durata del varietà della domenica pomeriggio di Rai1.

Il primo di questi due pezzi da novanta del mondo dello spettacolo internazionale risponde al nome dell’attrice Monica Bellucci, reduce da una spumeggiante presenza nelle vesti di ballerina, insieme a Simone Di Pasquale, nell’ultima puntata dello show del sabato sera di Rai Ballando con le stelle. Monica sarà protagonista di una lunga intervista insieme alla sua amica Mara, per un appuntamento televisivo assolutamente da non perdere.

Altro ospite di richiamo della puntata numero quattordici di Domenica in, sarà il grande cantautore Zucchero, che bisserà così la straordinaria presenza dello scorso anno nel varietà condotto e diretto da Mara Venier, quando fu protagonista di un piccolo ed esclusivo concerto. Insomma due pezzi da novanta per la quattordicesima puntata di Domenica in, in onda domenica prossima 19 dicembre a partire dalle ore 14 in diretta dagli studi “Frizzi” di Roma con zia Mara.