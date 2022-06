Un accordo per portare sulla tv italiana il top della produzione di documentari targata Bbc: è quello da poco annunciato da Mediaset, che ha acquisito in esclusiva venticinque prodotti degli studi britannici, realizzati dalla pluripremiata Natural History Unit della rete britannica. Un totale di ottanta ore di visione, che saranno suddivise tra la generalista Retequattro ed il canale tematico Focus.

Su Retequattro arriva Dynasties II (e non solo)

© Ufficio Stampa Mediaset

Il primo titolo di questo accordo ad andare in onda sarà Dynasties II: l’avventura della vita, tre prime serate destinata a Retequattro e trasmesse a partire da martedì 21 giugno 2022. Al centro del racconto, sei specie animali, in pericolo o in via di estinzione, conosciute per formare gruppi familiari solidi e compatti. Anche nel mondo animale, infatti, la famiglia equivale a potere. E col potere si consolidano le dinastie.

Ghepardi, elefanti, puma, iene, macachi e suricati saranno protagonisti di quello che è un racconto della quotidianità del regno animale, alle prese con le difficoltà e gli ostacoli che la natura pone loro davanti tutti i giorni.

Alla rete diretta da Sebastiano Lombardi sono stati affidati anche altri due titoli: una è Frozen Planet II, che tornerà a parlare della vita e dell’ambiente nell’Artico e nell’Antartico, aree minacciate dal cambiamento climatico, che sta influendo sulla morfologia dei ghiacciai, sul permafrost e sulle estensioni stesse del ghiaccio marino.

L’altra, Planet Earth III, è il prosieguo del titolo considerato il più bello e importante mai realizzato sino ad oggi nel mondo della documentaristica naturale, già vincitore di numerosi premi, con la prima e seconda edizione.

Gli altri documentari Bbc su Focus

Anche Focus, la rete tematico che si trova sul canale 35, avrà delle prime visioni in esclusiva grazie a questa acquisizione. A cominciare dal mese di giugno, quando andrà in onda Mummies Unwrapped, serie che indaga sui misteri legati ai più incredibili luoghi di sepoltura sparsi in tutto il mondo.

A luglio, invece, spazio a La clinica dei grandi animali, che rivela i miracoli che permettono di salvare le vite degli animali, sul tavolo operatorio. Infine, a settembre, l’appuntamento sarà con Il grande dizionario degli animali, con cui si proverà a capire il significato dei suoni prodotti dagli animali. Tutte produzioni che si potranno seguire anche in streaming su Mediaset Play.