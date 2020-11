Si avvicina il gran finale di Doc: prima di scoprire come si concluderà la prima stagione della fortunata fiction di Raiuno con Luca Argentero, però, ci sono ancora un po di misteri e di ostacoli che i medici protagonisti della serie dovranno affrontare, come quelli della puntata di questa sera, 12 novembre 2020, in onda alle 21:25.

In primis, lo stesso Andrea Fanti (Argentero), sempre determinato a scoprire la verità su quel farmaco per cui sarebbero morte due persone: la sua amnesia, però, rischia di impedirgli di scoprire tutto e, soprattutto, di avvantaggiare chi lo vuole colpevole.

Le anticipazioni del 12 novembre

Nell’episodio (ricordiamo che ne va in onda uno solo, per lasciare spazio in seconda serata ad), “Veleni”, Andrea viene accusato un ex specializzando di aver falsificato i dati su una sperimentazione di un farmaco. Un’accusa pesante, da cui il protagonista non riesce a difendersi, dal momento che l’amnesia di cui è affetto gli impedisce di ricordare se le cose siano andate effettivamente così.

Per questo, inizia ad indagare, cercando conferme su quanto l’ex specializzando dice tra le persone che lo circondano. Tra queste, anche Giulia (Matilde Gioli), con cui sembra essere tornato l’affetto di una volta. Continuano, intanto, i problemi per gli altri medici, in particolare per Lorenzo (Gianmarco Saurino), che le prova tutte per far inserire Chiara (Benedetta Cimatti), la sua ex finita in overdose, nella lista trapianti. Come se non bastasse, infine, Agnese (Sara Lazzaro) ha un improvviso malore.

Come vedere Doc in streaming?

E’ possibile vedere Doc-Nelle tue mani in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.