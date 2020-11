Le indagini di Andrea (Luca Argentero) iniziano a destare preoccupazione: ci sarà anche questo nell’episodio di Doc-Nelle tue mani che Raiuno manda in onda questa sera, 5 novembre 2020, alle 21:25. Un episodio che vedrà anche proseguire la vicenda legata a Lorenzo (Gianmarco Saurino) ed all’uso di oppiacei che ha fatto nel corso delle puntate precedenti.

Le anticipazioni di Doc del 5 novembre 2020

Nell’episodio, “Perdonare e perdonarsi”, Lorenzo è infatti nuovamente alle prese con(Benedetta Cimatti), la sua ex, che nell’episodio precedente gli aveva chiesto 10mila euro. Il giovane medico, però, convinto che la ragazza gli stesse mentendo sul motivo per cui gli servissero quei soldi e che facesse ancora uso di droghe, si è rifiutato di aiutarla.

Chiara, ora, arriva in ospedale, ma da paziente, ricoverata per overdose. Lorenzo si dovrà così confrontare con il suo passato e farsi aiutare dai colleghi. Andrea, intanto, continua ad indagare sul Satonal, il medicinale che avrebbe provocato alcuni decessi. Un lavoro, il suo, che sta preoccupando Marco (Raffaele Esposito) e sua moglie Irene (Maria Rosaria Russo).

Problemi anche per Gabriel (Alberto Malanchino): lo specializzando deve infatti comunicare alla propria comunità la decisione di voler restare in Italia, nonostante la promessa di ritornare in Patria una volta diventato medico. Una scelta presa anche per la vicinanza con Elisa (Simona Tabasco).

Come vedere Doc in streaming?

E’ possibile vedere Doc-Nelle tue mani in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.