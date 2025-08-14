Doc, l’indiscrezione su Cristina Marino. “Nel cast anche la moglie di Luca Argentero”

Luca Argentero e Cristina Marina potrebbero apparire insieme sul piccolo schermo, facendo così felici i fan. I due si sono conosciuti per la prima volta nel 2015 sul set del film Vacanze ai Caraibi e da quel momento non si sono più lasciati, dando vita a una bellissima famiglia che è tra l’altro una delle più amate del mondo dello spettacolo. Dieci anni dopo, potrebbero tornare a recitare insieme: questo è ciò che dicono le ultime indiscrezioni sulla nuova stagione di Doc – Nelle tue Mani, la serie tv di successo che vede come protagonista proprio Argentero nei panni del dottor Fanti.

Insieme nella vita e sul set: l’indiscrezione su Argentero e Marino

La voce bomba è arrivata proprio dalla rivista Vanity Fair, secondo cui l’attore potrebbe partecipare alle prossime riprese di Doc insieme alla moglie Cristina Marino, anche lei attrice. Le registrazioni della serie sarebbero iniziate lo scorso maggio, secondo quanto detto dagli sceneggiatori Francesco Arlanch e Viola Rispoli nel corso di una precedente intervista rilasciata per Fanpage. Le nuove puntate potrebbero invece essere trasmesse a partire dal mese di gennaio 2026. Pare quindi che l’attrice possa entrare ufficialmente nel cast della fiction di Rai, affiancando così il marito nei nuovi episodi, anche se ancora non è stato rivelato il suo ipotetico ruolo.

Luca Argentero tornerà invece ad interpretare, come sempre, il primario Pierdante Piccioni. In realtà, questo potrebbe anche non essere l’unico progetto che vedrà coinvolti i due coniugi sullo stesso set. Vanity Fair ha infatti rivelato che la coppia potrebbe presto partecipare alla nuova serie Ligas, in cui l’attore impersonerà il ruolo di un avvocato penalista che risolve casi insoliti rimasti in sospeso a Milano. Le puntate sono targate Sky e potrebbero uscire entro la fine del 2025, anche se non è ancora stata rivelata la data ufficiale. Potrebbe infine esserci in cantiere, per la coppia, la partecipazione a Call My Agent, la serie che è arrivata alla terza stagione e che racconta la prospettiva degli agenti dei personaggi del mondo dello spettacolo.

La loro storia d’amore

Entrambi raccontano spesso sui social dettagli sulla propria quotidianità e vita familiare. Dal loro profondo legame amoroso sono infatti nati Nina Speranza e Noé Roberto, venuti rispettivamente al mondo nel 2020 e nel 2023. Nel corso di qualche intervista, i due hanno più volte raccontato le modalità con cui si sono conosciuti. Il primo incontro è infatti avvenuto sul set di Vacanze ai Caraibi, a Santo Domingo. “Sentivo che c’era qualcosa di unico che poteva generare qualcosa di più grande ancora“, ha detto lui.

Luca e Cristina hanno anche confessato: “Io dovevo prendere un aereo che ho perso e, casualmente, mi sono trovata a cena con Luca. Mi sono fermata quindi una notte in più dove – specifico per mamma – non è successo niente. Lui ha iniziato a fare il marpione, ha trovato il mio numero, mi ha scritto ‘Perdi il volo, rimani’ e io invece sono partita“. La coppia si è ritrovata in Italia ed è scoppiata la scintilla. I due si sono sposati nel 2021 in Comune, la cittadina umbra di Città della Pieve, in provincia di Perugia, e da allora non si sono più lasciati.