La Romania in queste settimane sta ospitando il cast e la troupe di Django, la serie tv di Sky e Canal+ rivisitazione del classico western di Sergio Corbucci. Dieci episodi da sessanta minuti l’uno, girati interamente in inglese (l’obiettivo è evidentemente la distribuzione internazionale) e prodotti da Cattleya ed Atlantique Productions (parte di Mediawan), co-prodotti da Sky Studios e Canal+, in collaborazione con Odeon Fiction e StudioCanal TV.

Le riprese sono attualmente in corso tra Racos, Bucharest e l’area del Danubio (la serie gode del supporto del Governo rumeno): alla regia dei primi episodi troviamo Francesca Comencini (Gomorra – La Serie), che è anche direttrice artistica della serie, mentre i seguenti sono diretti da David Evans (Downton Abbey) e da Enrico Maria Artale (Romulus).

Le foto di Django, la serie tv di Sky Guarda un'altra fotografia → E con le riprese che procedono, iniziano ad essere disponibili le prime immagini: in particolare, possiamo finalmente fare la conoscenza del protagonista Django, interpretato da Matthias Schoenaerts, che potete vedere nell’immagine di copertina.

Le foto messe a disposizione di Sky ci mostrano anche Nicholas Pinnock nei panni di John Ellis, antagonista della serie; Noomi Rapace in quelli di Elizabeth, che è invece la spietata nemica di John e Lisa Vicari in quelli di Sarah, figlia del protagonista.

A dare garanzia al racconto ci sono i due sceneggiatori di Gomorra-La serie, Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, entrambi anche co-autori del soggetto di serie insieme a Francesco Cenni e Michele Pellegrini. Due episodi, inoltre, sono stati scritti da Max Hurwitz (ZeroZeroZero, Manhunt).

Per quanto riguarda la trama di Django, la serie ci porterà nel Selvaggio West tra il 1860 ed il 1870. Sarah e John hanno fondato New Babylon, città di emarginati, uomini e donne di ogni estrazione sociale, che accoglie tutti a braccia aperte. Django, invece, è da otto anni alla ricerca della figlia Sarah, convinto che sia ancora viva dopo il massacro della sua famiglia. Una volta ritrovata, però, Sarah chiede al padre di andarsene, temendo che possa mettere in subbuglio l’equilibro di New Babylon. Ma Django non solo crede che la città sia in pericolo, ma non è neanche disposto a perdere sua figlia per la seconda volta.