Disney+, tutte le novità in uscita e in programmazione

Disney +, per il mese di maggio, offre un ampia scelta tra nuove uscite, film e serie Tv. Gli abbonati possono contare su una carrellata interessante e variegata, con titoli celebri e nuovi. La piattaforma di servizio di streaming video on demand è stato ufficialmente lanciato il 12 novembre 2019 negli Stati Uniti, Canada e Paesi Bassi, espandendosi progressivamente in tutto il mondo nei mesi e anni successivi.

Il servizio offre contenuti originali e del vasto catalogo Disney, inclusi i marchi Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e, in alcuni mercati, Hulu e Star. Nato come DisneyLife nel 2015, come esperimento della Disney per “tastare il terreno”, lanciato nel Regno Unito, è diventato Disney + nel 2020, anno che ha avuto il boom di adesioni, soprattutto in Italia, grazie anche al lockdown imposto a causa della pandemia.

In Italia, dal 1° novembre 2023, debutta un piano con pubblicità, affiancato da due opzioni senza annunci, mentre nel dicembre 2023 viene testata una versione beta di Hulu all’interno di Disney+ per i clienti con bundle, con rilascio finale a marzo 2024.

Cosa c’è su Disney + nel mese di maggio

L’arrivo di maggio porta il cuore della primavera ma anche le nuove offerte di Disney +: possiamo dire che non resta che accomodarsi sul divano, magari dopo una lunga passeggiata, per gustare le novità della celebre piattaforma.

Dal 4 maggio: All’inizio del mese è iniziata Star Wars: Tales of the Underworld, la serie animata in 6 episodi ambientata nel lato oscuro della galassia, con protagonisti Asajj Ventress e Cad Bane, due criminali che affrontano il passato e nuove alleanze.

Dal 7 maggio: E’ partita la stagione 35 de I Simpson: si tratta dei nuovi episodi della storica serie animata con la famiglia più famosa di Springfield. Imperdibili per i fan.

Un’ altra chicca da non perdere lanciato sempre il 7 maggio è il film A Complete Unknown uscito al cinema nel 2024. E’ un racconto biografico con Timothée Chalamet nei panni di Bob Dylan. I telespettatori assisteranno all’ascesa del cantante nella New York del 1961. Diretto da James Mangold, con Edward Norton, Elle Fanning e Monica Barbaro. Mancano solo i pop corn per una serata piacevolissima in cui la musica ha un ruolo importante.

Dal 15 maggio prende il via la seconda stagione de La vita segreta delle mogli Mormoni: serie drammatica che prosegue l’esplorazione del mondo delle influencer mormoni e dello scandalo sessuale che ha sconvolto la loro comunità.

Dal 16 maggio ci sarà invece Flintoff: Storia di un Sopravvissuto: è un documentario sull’ex campione di cricket e star tv Andrew “Freddie” Flintoff, che racconta la sua vita, il successo e la rinascita dopo un grave incidente nel 2022.

Nello stesso giorno uscirà lo spettacolo comico cabarettista italo-americano di Matteo Lane, girato a Santa Monica: è uno spettacolo che si divide tra ironia familiare e aneddoti di viaggio. Matteo Lane: Speciale al dente è il titolo.

Dal 19 maggio l’Italia sarà la protagonista con Tucci in Italy. Si tratta di una serie documentaristica in 5 episodi con Stanley Tucci che esplora la cultura gastronomica italiana, viaggiando tra Toscana, Lombardia, Lazio, Trentino e Abruzzo.

Il 26 maggio infine esce Little Fires Everywhere: serie drammatica con una famiglia benestante la cui tranquillità viene sconvolta dall’arrivo di una misteriosa artista e di sua figlia. Ambientata in una cittadina dell’Ohio. Promette molto bene.