Disney+, dicembre tra Taylor Swift, Percy Jackson e film natalizi: il catalogo si accende per le feste

Il mese di dicembre su Disney+ punta su titoli forti: Taylor Swift, Percy Jackson, cinema inedito e grandi ritorni. E intanto arrivano anche Champions League femminile e animazione

Dicembre è da sempre uno dei mesi più strategici per le piattaforme: le famiglie restano di più in casa, le scuole chiudono lasciando a milioni di ragazzi maggiore libertà e aumentando le ore davanti alla tv, la guerra dei contenuti si accende. Disney+ lo sa benissimo e per il periodo natalizio mette in campo un catalogo che mescola cinema, serialità, musica evento e sport live. Una programmazione pensata per tutte le fasce di pubblico, dalle famiglie ai fan dei franchise, passando per chi cerca titoli originali.

Disney+ propone Taylor Swift

Il titolo più atteso è senza dubbio Taylor Swift: The End of an Era, docuserie di cui si parla moltissimo già da mesi e dedicata al tour più discusso, premiato e redditizio degli ultimi anni passato anche dal nostro paese lo scorso anno con due storici eventi allo stadio di San Siro a Milano.

A partire dal 12 dicembre arriveranno due episodi a settimana, ma nello stesso giorno debutterà anche The Eras Tour – The Final Show, il film concerto registrato a Vancouver al termine del tour durato quasi due anni e mezzo, e per la prima volta in palinsesto arriva anche l’intero set dedicato a The Tortured Poets Department. Disney punta forte su un fenomeno globale come Taylor Swift capace di spostare abbonamenti e pubblico.

Percy Jackson…

Il secondo tassello strategico è la nuova stagione di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo, spin-off serie del celebre film, disponibile dal 10 dicembre. Dopo l’ottimo debutto della prima stagione, la serie torna con una storia più oscura e più epica: l’avventura nel Mare dei Mostri e la corsa per salvare il Campo Mezzosangue dovrebbero consolidare il pubblico già fidelizzato.

Dal 3 dicembre è invece già a disposizione degli abbonati I Roses, rivisitazione del celebre film La guerra dei Roses (1989, protagonisti nel film originale Michael Douglas, Kathleen Turner e Danny DeVito) con un cast da film d’autore: Olivia Colman, Benedict Cumberbatch, Andy Samberg e Kate McKinnon. Un titolo che conferma la linea originale di Disney+ nel cinema adulto, lontano da supereroi e animazione.

Champions League femminile: Juve e Roma

Sul fronte sportivo, tornano gli appuntamenti live con la UEFA Women’s Champions League: da domani a mercoledì prossimo, 17 dicembre saranno trasmesse ben 18 partite della fase a gironi che coinvolge anche la Juventus, campione d’Italia, assolutamente in corsa per l’accesso alla seconda fase, e la Roma a caccia invece della sua prima vittoria.

Una mossa che consolida l’idea di una piattaforma non più solo “family”, ma sempre più ibrida e con molta attenzione per lo sport, nel tentativo di entrare sui diritti alternativi ancora liberi.

Infine, per i più piccoli, e per una platea più nostalgica, non manca l’animazione: tra i titoli, spicca la terza stagione di Star Wars: Young Jedi Adventures, in programmazione proprio da oggi.