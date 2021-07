Quali sono le serie tv che vedremo ad agosto in streaming suDisney+? All’interno del brand Star la grande novità del mese è l’arrivo a poche ore dagli USA delle puntate settimanali dell’undicesima stagione di The Walking Dead. Per 10 anni appannaggio del canale Fox su Sky, la serie ha traslocato su Disney+/Star portata in dote dall’accordo di distribuzione di Fox International passati sotto il cappello Disney.

L’undicesima stagione, divisa in 3 blocchi da 8 episodi (i successivi due arriveranno nel 2022), è anche l’ultima per la storica serie tv. Alexandria è gravemente compromessa dall’attacco dei sussurratori e i suoi abitanti provano a ricostruirla, tra i sopravvissuti anche c’è anche Maggie e il suo nuovo gruppo dei Wardens.

Dal 31 agosto arriva la comedy Only Murders in the Building creata da Steve Martin insieme a Dan Fogelman (This is Us) e John Hoffman con al centro tre inquilini di un palazzo dell’Upper West Side (Martin, Martin Short e Selena Gomez) che accumunati dalla passione per il true crime, iniziano a indagare su un delitto avvenuto nel palazzo.

Tra i titoli del mese da non perdere la nuova produzione Marvel dal titolo What If…? una serie animata che crea un universo alternativo e reinventa i personaggi Marvel dando vita a nuove storie e costruendo delle situazioni diverse rispetto a quanto visto nei film partendo dall’idea “cosa sarebbe successo se..”.

Il calendario delle serie tv su Disney + ad Agosto

proseguono con appuntamenti settimanali: Turner e il Casinaro s.1

s.1 4 Mercoledì – Body of Proof s.1-3

arriva la dottoressa Megan Hunt medico legale di Philadelphia che aiuta la polizia nelle indagini

s.1-3 arriva la dottoressa Megan Hunt medico legale di Philadelphia che aiuta la polizia nelle indagini 6 – finale di stagione per La Misteriosa Accademia dei Giovani Geni s.1

s.1 11 Mercoledì – What If…? s.1

serie animata Marvel che rimescola le carte dell’Universo Cinematografico Marvel cambiando alcuni eventi e protagonisti al motto di “cosa sarebbe successo se…”

911: Lone Sta r s.1-2

Arriva lo spinoff di 911 ambientato in Texas, nella prima stagione accanto al capitano Owen Strand interpretato da Rob Lowe c’è Liv Tyler nei panni del capitano del reparto ambulanze, sostituita nella seconda stagione da Gina Torres.

American Dad s.11-15

s.1 serie animata Marvel che rimescola le carte dell’Universo Cinematografico Marvel cambiando alcuni eventi e protagonisti al motto di “cosa sarebbe successo se…” r s.1-2 Arriva lo spinoff di 911 ambientato in Texas, nella prima stagione accanto al capitano Owen Strand interpretato da Rob Lowe c’è Liv Tyler nei panni del capitano del reparto ambulanze, sostituita nella seconda stagione da Gina Torres. s.11-15 18 Mercoledì – Godfather of Harlem s.2 (ep. settimanali)

Forrst Whitaker torna nei panni di Bumpy Johnson costretto a combattere le famiglie criminali di New York per il controllo della French Connection la rete che da Marsiglia porta in città l’eroina. Tra malavita e diritti civili, la serie racconta il 1964.

Criminal Minds: Suspect Behaviours

Unica stagione per il tentativo di spinoff di Criminal Minds con Forest Whitaker

Elena, diventerò presidente s.2

seconda stagione per la storia della ragazza di origini cubane futura presidente USA

s.2 (ep. settimanali) Forrst Whitaker torna nei panni di Bumpy Johnson costretto a combattere le famiglie criminali di New York per il controllo della French Connection la rete che da Marsiglia porta in città l’eroina. Tra malavita e diritti civili, la serie racconta il 1964. Unica stagione per il tentativo di spinoff di Criminal Minds con Forest Whitaker s.2 seconda stagione per la storia della ragazza di origini cubane futura presidente USA 20 – finale di stagione per Love, Victor s.2 (rinnovato)

s.2 (rinnovato) 23 Lunedì – The Walking Dead s.11 (ep. settimanali in contemporanea USA)

prima parte dell’ultima stagione della serie tv che sarà divisa in 3 blocchi da 8 episodi ciascuno

s.11 (ep. settimanali in contemporanea USA) prima parte dell’ultima stagione della serie tv che sarà divisa in 3 blocchi da 8 episodi ciascuno 31 Martedì – Only Murders in the Building s.1 (ep. settimanali in contemporanea USA)

commedia con Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez creata da Martin con Dan Fogelman di This is Us

Oltre le serie tv: cartoni animati e documentari